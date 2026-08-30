Politica

Luptă echilibrată între PSD, PNL, AUR și USR în București - sondaj CURS

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Luptă echilibrată între PSD, PNL, AUR și USR în București - sondaj CURS
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Un sondaj realizat de CURS în Capitală indică un echilibru între principalele formațiuni politice. PSD, PNL, AUR și USR sunt la distanțe foarte mici în preferințele electoratului, ceea ce conturează o competiție electorală strânsă.

Luptă echilibrată între PSD, PNL, AUR și USR în București

Potrivit datelor cercetării, PSD ar fi ales de 22% dintre bucureștenii care și-ar exprima opțiunea de vot dacă alegerile locale ar avea loc duminica viitoare. PNL se află foarte aproape, cu 21%, în timp ce AUR este creditat cu 20%.

Pe poziția a patra se află USR, care obține 18%. Astfel, între primul și al patrulea partid din clasament există o diferență de numai patru puncte procentuale.

Electorat fragmentat în Capitală

Rezultatele indică un electorat fragmentat și o cursă în care niciuna dintre principalele formațiuni nu reușește să se detașeze decisiv. În condițiile marjei de eroare, ordinea actuală poate fi interpretată cu prudență, diferențele dintre partide fiind reduse.

În partea a doua a clasamentului se află SENS, cu 6% din intențiile de vot, în timp ce PNRR-Piedone este creditat cu 5%. SOS România ar obține 4%, iar ACT ar strânge 2%.

CURS directie

CURS directie

Bucureștenii întrebați de CURS spun că România se îndreaptă într-o direcție greșită

Cercetarea CURS a urmărit și modul în care locuitorii Capitalei evaluează direcția în care se îndreaptă România. Rezultatele arată un nivel ridicat de nemulțumire: 73% dintre cei chestionați consideră că țara merge într-o direcție greșită. Doar 18% sunt de părere că direcția este una bună, iar 9% nu au oferit un răspuns.

Sondajul a fost realizat în perioada 21-28 august 2026, pe un eșantion de 1.069 de persoane cu vârsta de cel puțin 18 ani, reprezentativ pentru populația adultă din București.

Potrivit metodologiei prezentate de CURS, cercetarea a utilizat un eșantion probabilist, multistadial și stratificat. Datele au fost colectate prin interviuri telefonice asistate de calculator (CATI).

Marja maximă de eroare este de ±3%, la un nivel de încredere de 95%. Eșantionul a fost validat prin raportare la cele mai recente date disponibile de la Institutul Național de Statistică și ponderat în funcție de structura pe vârste a populației electorale din Capitală.

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