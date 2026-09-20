Trenul «România», oprit pe podul Giurgiu-Ruse

Trenul internațional IRN 461 „România”, operat de CFR Călători pe teritoriul României, a fost oprit temporar, duminică după-amiază, pe podul feroviar Giurgiu-Ruse, după apariția unei probleme tehnice la locomotivă.

Defecțiunea la locomotiva trenului a fost semnalată după ce garnitura a trecut frontiera și a intrat pe teritoriul Bulgariei.

Potrivit informațiilor transmise de Compania Națională de Căi Ferate „CFR” SA, trenul internațional IRN 461 „România” se află temporar imobilizat pe podul feroviar Giurgiu-Ruse, în sectorul aflat pe teritoriul Bulgariei.

Problema tehnică a apărut la locomotivă, iar pentru verificarea acesteia și remedierea defecțiunii este necesară intervenția unei echipe specializate de mentenanță. La momentul transmiterii informațiilor, intervenția era în desfășurare.

Garnitura feroviară a plecat duminică din stația Giurgiu Nord, la ora 13:27. După traversarea frontierei dintre România și Bulgaria, trenul și-a continuat parcursul pe podul feroviar peste Dunăre, însă a fost nevoit să se oprească după apariția problemei la locomotivă.

Intervenția are loc pe teritoriul Bulgariei, având în vedere poziția în care se află în prezent trenul. Echipa de mentenanță urmează să efectueze verificările tehnice necesare pentru identificarea cauzei defecțiunii și pentru restabilirea condițiilor normale de circulație.

Reprezentanții CFR precizează că trenul își va continua călătoria după finalizarea operațiunilor tehnice și remedierea problemei. Nu au fost oferite, până la momentul transmiterii informațiilor, detalii privind durata exactă a intervenției sau eventualul interval de întârziere acumulat de garnitură.

Incidentul afectează circulația trenului internațional care asigură legătura feroviară dintre România și Bulgaria, iar situația este monitorizată de reprezentanții infrastructurii feroviare.

Pasagerii aflați în tren sunt nevoiți să aștepte finalizarea intervenției înainte ca garnitura să își poată relua deplasarea. CFR SA urmează să comunice noi informații în funcție de evoluția operațiunilor de mentenanță.