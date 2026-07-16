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Trenurile internaționale spre Ungaria, afectate de lucrări. Pasagerii vor fi transportați cu autobuze

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Trenurile internaționale spre Ungaria, afectate de lucrări. Pasagerii vor fi transportați cu autobuzetren CFR. Sursa foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Circulația mai multor trenuri internaționale care trrec prin Ungaria va suferi modificări semnificative în perioada 31 iulie – 3 august 2026, din cauza unor lucrări de infrastructură feroviară efectuate de administrația ungară MAV Start, anunță CFR Călători.

Trenurile internaționale spre Ungaria, afectate de lucrări

Potrivit informațiilor transmise de CFR Călători, lucrările la infrastructura feroviară se vor desfășura pe secția Biharkeresztes – Püspökladány, ceea ce va obliga la înlocuirea temporară a trenurilor cu autobuze pe anumite segmente.

În această perioadă, transportul pasagerilor va fi asigurat cu autobuze MAVBUSZ între stațiile Biharkeresztes – Berettyoujfalu și Biharkeresztes – Puspokladany și retur.

Măsura de restricționare a cisculației feroviare și de preluare cu autobuzele a călătorilor afectează următoarele trenuri internaționale: RE 358, RE 360, RE 362, RE 364, RE 368, RE 359, RE 361, RE 363, RE 365 și RE 369.

Călătorii, îndemnați să se informeze precis înainte de orice călătorie prin Ungaria

CFR Călători recomandă tuturor pasagerilor care urmează să călătorească pe aceste rute să verifice din timp programul actualizat al trenurilor, pentru a evita eventuale neplăceri cauzate de modificările temporare ale circulației.

Lucrările de modernizare a infrastructurii feroviare ungare fac parte dintr-un program mai amplu de reabilitare și îmbunătățire a căilor ferate, însă creează disconfort temporar pentru călătorii internaționali.

Autoritățile române și ungare colaborează pentru a minimiza impactul asupra pasagerilor, însă recomandă consultarea site-urilor oficiale ale CFR Călători și MAV Start înainte de plecare.

Ungaria

Ungaria. Sursa foto: Pixabay

Cei care vor să călătorească cu trenul prin Ungaria vor avea nevoie de mai mult timp

Pasagerii afectați de lucrărila la calea ferată din Ungaria sunt sfătuiți să își planifice din timp călătoriile și să țină cont de timpii suplimentari necesari pentru transferul cu autobuzele puse la dispoziție de MAVBUSZ.

Deși astfel de întreruperi sunt temporare, ele pot genera întârzieri în lanț pe anumite rute internaționale care traversează Ungaria.

CFR Călători transmite scuze pasagerilor pentru inconvenientele create și asigură că situația va reveni la normal începând cu data de 4 august 2026.

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