Grupările financiare și băncile comerciale se vor confrunta cu o majorare substanțială a taxării începând cu anul fiscal 2027. Premierul Vasile Tofan a oferit detalii de ultim moment privind direcțiile noii reforme bugetar-fiscale, explicând impactul pe care îl vor avea noile măsuri asupra sectorului bancar și asupra populației. Printre deciziile centrale asumate de Guvern se numără creșterea cotei de impozitare a profitului bancar de la 12% la 18%, informează radiomoldova.md.

Măsura care vizează sistemul bancar reprezintă unul dintre pilonii principali ai pachetului de modificări fiscale. Șeful Executivului a subliniat că, deși decizia este una fermă și necesară din punct de vedere bugetar, ea vine la pachet cu o serie de riscuri economice pe care Guvernul și le-a asumat în mod direct.

„Cred că va fi o măsură populară, dar nu cred că trebuie să batem din palme. Vom crește taxele cu 50% pentru bănci și instituțiile financiare. Sunt o persoană analitică și încerc să evit populismul. Am făcut calculele și mi-am asumat această decizie. Măsura implică și riscuri: fiecare leu retras din capitalul băncilor poate reduce capacitatea de creditare cu aproximativ șase lei”, a declarat Vasile Tofan.

Conform calendarului stabilit de autorități, noua cotă de impozitare de 18% se va aplica începând cu anul fiscal 2027. Decizia ia în calcul și o posibilă temperare a ritmului în care băncile vor acorda credite populației și companiilor pe termen mediu.

Reforma fiscală prezentată de Executiv nu se limitează doar la sectorul bancar. În cadrul celei mai recente ședințe de Guvern, premierul a detaliat o serie de ajustări concepute să echilibreze bugetul de stat, dar și să protejeze categoriile vulnerabile de cetățeni. Printre acestea se numără majorarea accizelor aplicate produselor din categoria viciilor, precum și facilități fiscale direcționate către persoanele cu venituri reduse.

Totodată, pachetul fiscal include introducerea unui mecanism special pentru Taxa pe Valoarea Adăugată. Acesta are scopul de a împiedica un impact disproporționat al TVA asupra economiilor deținute de gospodării, menținând puterea de cumpărare a populației.

O altă componentă strategică a reformei bugetare vizează piața muncii. Guvernul își propune să încurajeze declararea integrală a veniturilor salariale prin reducerea sarcinii fiscale aplicate muncii. Prin această abordare, autoritățile urmăresc motivarea angajatorilor să opteze pentru conformarea voluntară și declararea corectă a salariilor.

„Dacă vom ajusta acest mecanism, vom încuraja mai mulți angajatori să achite taxele de bună-credință, să atragă personal în câmpul muncii și să reducem fenomenul evaziunii fiscale”, a explicat Tofan.

Prezentarea detaliată a pachetului vine după ce varianta inițială a proiectului a generat dezbateri aprinse și critici din spațiul public. Varianta anterioară conținea propuneri controversate legate de impozitarea medicamentelor, ajustări ale facilităților aplicate la vânzarea locuințelor și noi taxe pe achizițiile imobiliare. Guvernul urmează să prezinte conceptul actualizat și revizuit al reformei bugetar-fiscale, adaptat în urma analizării tuturor observațiilor primite.