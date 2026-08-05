Un eveniment ilegal a fost prevenit de forțele de ordine din București înaintea partidei dintre echipa Beitar Ierusalim și FK Austria Viena, programată să se desfășoare pe Stadionul Ilie Oană din Ploiești. Un bărbat care profesa ca taximetrist a fost interceptat în timp ce încerca să furnizeze articole pirotehnice fanilor sosiți pentru această întâlnire sportivă. În urma intervenției, jandarmii au demarat procedurile legale pentru deschiderea unui dosar de cercetare penală.

Bărbatul a fost identificat în urma unei acțiuni de rutină derulate în Sectorul 2 din București, unde erau cazați o parte dintre suporteri. În vehiculul folosit pentru transportul public s-au găsit mai multe articole periculoase, destinate cel mai probabil utilizării pe stadion sau pe străzile din oraș.

Astăzi, în Sectorul 2 al Capitalei, jandarmii au depistat conducătorul unui autoturism de tip Taxi în timp ce oferea zeci de materiale pirotehnice suporterilor cazați în București, în această perioadă. Totodată, asupra bărbatului au fost găsite și 4 butelii încărcate cu azot, informează, miercuri seară, Jandarmeria București.

Verificările efectuate la fața locului au condus la confiscarea tuturor bunurilor interzise. Reprezentanții Jandarmeriei au demarat imediat demersurile legale prevăzute de legislația națională pentru astfel de fapte.

Oficialii instituției precizează că au fost întocmite actele necesare sesizării organelor de urmărire penală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive.

Având în vedere afluența mare de fani străini din București și Ploiești, forțele de ordine au transmis un mesaj clar tuturor celor care intenționează să încalce regulile de siguranță la evenimentele sportive.

Reprezentanții Jandarmeriei le transmit suporterilor sosiți în București pentru partida de fotbal care va avea loc, joi seară, la Ploiești, dar și celorlați cetățeni, faptul că materialele pirotehnice sunt strict interzise de legislația din România, iar forțele de ordine vor sancționa cu fermitate orice încălcări ale cadrului legal în vigoare.