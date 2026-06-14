Amenzi și sesizări penale în urma manifestațiilor din București

Jandarmeria Capitalei a prezentat bilanțul măsurilor dispuse după desfășurarea Marșului pentru normalitate și a evenimentelor Bucharest Pride și Pride Park din București. În urma verificărilor, au fost aplicate 17 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 6.300 de lei și au fost întocmite mai multe sesizări către organele competente.

Cele două manifestații publice organizate în Capitală au fost monitorizate de forțele de ordine pe întreaga durată a desfășurării acestora, pentru respectarea prevederilor legale și menținerea ordinii publice.

Potrivit unui comunicat al Jandarmeriei Capitalei, în timpul adunării publice organizate de Asociația Noua Dreaptă și Partidul S.O.S. România, jandarmii au constatat situații în care unii participanți au promovat în spațiul public lozinci care ar putea intra sub incidența legislației în vigoare.

Jandarmeria Capitalei a transmis că, în contextul desfășurării Bucharest PRIDE și PRIDE Park, au fost întocmite două acte de sesizare a organelor de urmărire penală.

Măsura a fost luată "în urma încălcării prevederilor legale în vigoare", în conformitate cu dispozițiile articolului 372 din Codul penal, care reglementează portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase. Totodată, forțele de ordine au aplicat 17 sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor fiind de 6.300 de lei.

Dintre acestea, 14 sancțiuni, în cuantum total de 2.300 de lei, au fost aplicate pentru încălcarea unor norme privind conviețuirea socială, ordinea și liniștea publică.

Alte trei sancțiuni, în valoare totală de 4.000 de lei, au vizat nerespectarea prevederilor referitoare la autorizarea și operarea aeronavelor fără pilot la bord în spațiul aerian național.

Bucharest PRIDE s-a desfășurat sâmbătă pe traseul Calea Victoriei – Piața Națiunilor Unite – Parcul Izvor, evenimentul ajungând în acest an la cea de-a 21-a ediție. În paralel, în Parcul Izvor a fost organizat PRIDE Park, unde participanții au avut acces la ateliere, expoziții și activități sportive, iar pe scenă au urcat artiști queer.

Tot sâmbătă a avut loc și Marșul pentru normalitate, organizat în sprijinul valorilor familiei tradiționale și aflat, la rândul său, la ediția cu numărul 21.

Evenimentul s-a desfășurat pe traseul Piața Victoriei – Bulevardul Lascăr Catargiu – Piața Romană – Bulevardul Gheorghe Magheru – Bulevardul Nicolae Bălcescu – Piața Universității – Bulevardul I.C. Brătianu – Piața Unirii – Strada Halelor – Splaiul Independenței – Dealul Mitropoliei.

Mesajul ediției din acest an a fost „Noi suntem majoritatea”, în contextul declarării anului 2026 drept Anul familiei.