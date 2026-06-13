A început marșul Bucharest Pride. Ce solicită comunitatea LGBT

Marșul Bucharest Pride 2026 a început sâmbătă, 13 iunie, în Piața Victoriei din București, unde sute de participanți au pornit pe traseul stabilit de organizatori. Reprezentanții comunității LGBT solicită schimbări legislative privind recunoașterea familiilor formate din persoane de același sex, acces la servicii adaptate și măsuri mai ferme împotriva discriminării și infracțiunilor motivate de ură. Evenimentul este organizat de Asociația ACCEPT și reunește membri ai comunității LGBT+, precum și susținători ai egalității de drepturi și ai combaterii discriminării.

Marșul Bucharest Pride al comunității LGBT a început sâmbătă, la ora 17:00, în Piața Victoriei din București. Participanții au pornit pe Calea Victoriei către Bulevardul Națiunile Unite, iar evenimentul urmează să se încheie în Parcul Izvor, unde este programat un concert în jurul orei 19:00.

Potrivit organizatorilor, la ediția din acest an sunt așteptate peste 30.000 de persoane.

Participanții la marș cer modificări legislative care să ofere recunoaștere și protecție juridică tuturor familiilor, inclusiv celor formate din persoane de același sex. De asemenea, sunt solicitate proceduri simplificate pentru recunoașterea legală a genului persoanelor transgender, acces la servicii medicale adaptate și măsuri suplimentare împotriva agresiunilor motivate de ură.

„În 2026 ieşim în stradă pentru a cere protecţie şi recunoaştere legală acordate în mod egal tuturor familiilor, inclusiv celor formate din persoane de acelaşi sex, prin căsătorie şi parteneriat civil, precum şi proceduri simple de recunoaştere legală a genului pentru persoanele transgender. Cerem acces la servicii medicale adaptate nevoilor specifice ale persoanelor din LGBTQIA+ şi protecţie sporită împotriva agresiunilor motivate de ură. Solicităm educaţie incluzivă, politici antidiscriminare, pedepsirea discursului instigator la ură şi asigurarea libertăţii de întrunire în toate oraşele din România. Nu mai tolerăm ignoranţa politicienilor!'', a declarat Victor Ciobotaru, directorul executiv al Asociaţiei ACCEPT.

La manifestație sunt prezenți oameni de toate vârstele, care poartă stegulețe multicolore, umbrele colorate și pancarte cu diverse mesaje. Printre revendicările afișate de participanți se numără și solicitarea privind introducerea parteneriatului civil.

Evenimentul are loc la doar câteva ore după desfășurarea „Marșului Normalității”, la care au participat câteva sute de persoane. În fruntea acțiunii s-a aflat europarlamentarul Diana Șoșoacă, aceasta calificând manifestația comunității LGBT drept „marşul imoralităţii”.

Cu o zi înaintea paradei, Patriarhia Română a transmis un mesaj în care și-a exprimat „îngrijorarea pastorală” față de organizarea evenimentului din București, într-un context pe care îl consideră marcat de provocări sociale și spirituale.

Reprezentanții Bisericii au îndemnat la „discernământ şi apărare a valorilor creştine”, apreciind că astfel de manifestări publice pot contribui la accentuarea confuziei valorilor spirituale într-o societate afectată de probleme demografice și de instabilitate socială.