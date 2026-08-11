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Mall-urile din București își reduc consumul de energie. Ce măsuri iau marile centre comerciale

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Mall-urile din București își reduc consumul de energie. Ce măsuri iau marile centre comercialeMega Mall. Sursa foto: dreamstime.com
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Din cuprinsul articolului

Mai multe centre comerciale din București au început să își adapteze consumul de electricitate în luna august, în contextul presiunii ridicate asupra sistemului energetic național. Primele măsuri au fost aplicate la Promenada București, Mega Mall și în portofoliul CPI România, inclusiv la Sun Plaza.

Mall-urile din București își reduc consumul de energie

NEPI Rockcastle a anunțat marți că a început implementarea unor măsuri de optimizare a consumului de energie în centrele comerciale pe care le deține în România, soluțiile fiind adaptate în funcție de particularitățile fiecărei proprietăți.

Promenada București și Mega Mall sunt printre primele centre comerciale în care au fost aplicate aceste modificări.

Măsurile vizează inclusiv modul în care funcționează sistemele de climatizare, astfel încât consumul de electricitate să fie repartizat mai uniform pe durata zilei.

Mega Mall a redus solicitarea rețelei

Potrivit companiei, modificările urmăresc să limiteze presiunea exercitată asupra sistemului energetic național în perioadele cu un consum ridicat. La Mega Mall, optimizarea a dus la o reducere cu aproximativ 4 MW pe zi a solicitării rețelei.

Consumul a fost corelat cu intervalele din timpul zilei în care producția de energie solară este mai mare, astfel încât o parte mai importantă a necesarului de electricitate să fie acoperită în acele ore. Măsuri pentru diminuarea consumului sunt implementate și de CPI România, companie care face parte din CPI Property Group.

Aceasta deține în portofoliul local atât clădiri de birouri, cât și centre comerciale, printre care se află și Sun Plaza din București. CPI România a anunțat că a aplicat o serie de măsuri de eficiență energetică la nivelul întregului portofoliu.

Mall Vitan

Mall Vitan. Sursa foto Facebook

Presiunea asupra sistemului energetic crește seara

Măsurile luate de companii apar într-o perioadă în care sistemul energetic național se confruntă cu dificultăți, România aflându-se în stare de alertă pe parcursul lunii august. Intervalul de seară pune cea mai mare presiune asupra sistemului, deoarece producția internă de energie scade, iar necesarul trebuie completat inclusiv prin importuri.

Ministerul Energiei a cerut populației, companiilor și instituțiilor publice să reducă voluntar consumul de electricitate între orele 19:00 și 23:00.

Autoritățile au recomandat, de asemenea, mutarea unei părți a consumului, atunci când este posibil, către intervalele în care producția fotovoltaică se află la un nivel mai ridicat.

Unitatea 2 de la Cernavodă ar putea fi oprită

Situația sistemului energetic s-ar putea complica și mai mult în zilele următoare.

Nuclearelectrica a anunțat marți că Unitatea 2 a Centralei Nucleare de la Cernavodă ar putea intra într-o procedură de oprire controlată în dimineața zilei de 13 august.

Posibila oprire este legată de scăderea nivelului Dunării.

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