Republica Moldova. Fostul deputat PSD Cristian Rizea, condamnat într-un dosar de corupţie, ar fi un agent al propagandei ruse şi ar reprezenta o piesă în manevrele Kremlinului.

Deducţiile au fost făcute de jurnaliştii de la ziarul francez L'Express, în urma unei analize a acţiunilor lui Rizea.

Ziariştii francezi scriu că Cristian Rizea a inventat un personaj pe TikTok pentru a discredita serviciile secrete românești. Şi că scenariul ar fi fost coordonat cu Kremlinul.

În articol, jurnaliştii fac referinţă şi la Evenimentul Zilei.

Jurnaliştii francezi scriu că fostul deputat din România, folosind videoclipuri cu imagini culese de pe Google și documente fabricate, inclusiv o presupusă scrisoare de la ofiţeri de securitate, născocită în grabă, a insinuat existența unor grupuri de influență și rețele clandestine în cadrul serviciilor de informații românești.

Precum și legături compromițătoare între oficiali SRI (Serviciul Român de Informații), politicieni și oameni de afaceri. „Fără cămașă și cu tatuaje vizibile, aspirantul videograf a răspândit și zvonuri despre trafic și abuz de droguri în cadrul serviciilor de informații și al guvernului românesc. Toate aceste indiscreții fabricate ar fi fost obținute de la un general poreclit „Pufi”, scrie L'Express.

Ulterior, a fost nevoie de o dezmințire oficială pentru a pune capăt invențiilor sale. Pe 17 martie, o comisie parlamentară însărcinată cu supravegherea serviciului de informații interne al României, SRI, a infirmat declarațiile făcute pe TikTok de Cristian Rizea.

„După o anchetă, comisia și-a dat verdictul: înaltul oficial nu există, iar presupusele sale dezvăluiri despre corupția din cadrul serviciilor secrete românești sunt „ficțiune crudă” și „scenarii demne de un film de serie B”. Cascadele, care începeau să atragă un public substanțial pe TikTok, au fost supranumite „minciuna anului” de Evenimentul Zilei , unul dintre cele mai citite ziare din țară”, scrie presa franceză.

Cea mai „tare” ispravă a lui Cristian Rizea, din luna mai anul curent, a fost perturbarea unui discurs al președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, la Parlamentul European, scrie L'Express.

Rizea a ţipat în gura mare că este un jurnalist şi victimă a pretinsului regim de la Chişinău. Fostul deputat a numit-o pe Maia Sandu „dictator”, înainte de a fi escortat afară.

„De atunci, presa din Republica Moldova a remarcat corelația sistematică dintre activitățile lui Rizea și propaganda Moscovei „, scrie ziarul francez.

În februarie 2022, jurnalista Emilia Șercan a fost victima unui caz flagrant de „kompromat”, după ce a dezvăluit un plagiat comis de fostul prim-ministru Nicolae Ciucă.

„Fotografii vechi, intime, cu ea fuseseră publicate pe un site web obscur. Potrivit ONG-ului suedez Qurium, acest site web aparținea unei companii... deținute de Cristian Rizea”, se arată în articolul L'Express.

Cristian Rizea este cercetat penal într-un dosar pornit de poliţia din Chişinău în 2022 în baza plângerii lui Vladimir Dachi, liderul partidului pro-rus „Noi”. Fost militar în armata rusă, cu afaceri şi proprietăţi în Federaţia Rusă, Dachi a manifestat şi la Chişinău o poziţie publică privind susţinerea Rusiei.

Cu puţin timp înainte, fostul parlamentar român a încercat să candideze la parlamentare în Republica Moldova pe lista partidului NOI. El declara că este gata să bage mâna în foc pentru Dachi.

Vladimir Dachi susţine că i-a dat lui Rizea 73.000 de euro pentru întreţinere şi 315.000 euro ca să-şi procure casa de pe strada Cireşilor din Chişinău. Iar conflictul dintre ei a început atunci când i-a cerut o recipisă pentru imobil.