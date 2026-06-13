Brigada Rutieră a Capitalei a anunțat vineri instituirea unorrestricții de circulație în mai multe zone din București, în acest sfârșit de săptămână, ca urmare a desfășurării unor evenimente sportive, religioase, sociale și cultural-artistice.

Măsurile vor fi aplicate gradual, în funcție de dinamica fiecărui eveniment și de numărul participanților.

De vineri până duminică, între orele 17:00 și 23:00, în parcarea din Piața Constituției are loc evenimentul cultural-artistic Festivalul Kimaro.

În funcție de numărul participanților, pot fi restricționate:

-Bulevardul Unirii (segmentul Piața Unirii – Piața Constituției) -cele două bretele adiacente -Bulevardul Libertății (segmentul Calea 13 Septembrie – Bd. Națiunile Unite)

Sâmbătă, între orele 07:00 și 22:00, se desfășoară evenimentul sportiv „Parada Micilor Bicicliști - West Side Kids Race”, pe bulevardul Drumul Taberei, între strada Brașov și aleea Poiana Muntelui.

Pentru desfășurarea în siguranță a evenimentului, între 06:00 și 23:00 circulația va fi restricționată pe același tronson, fără afectarea intersecțiilor.

Sâmbătă sunt programate două adunări publice cu deplasare pe trasee din centrul Capitalei.

„Marșul Normalității” este programat sâmbătă, 13 iunie, între orele 11.30-13.00.

Traseul este următorul:

Piața Victoriei – Lascăr Catargiu – Piața Romană – Bd. Gheorghe Magheru – Bd. Nicolae Bălcescu – Piața Universității – Bd. I.C. Brătianu (trotuar zona pasaj Unirii) – Piața Unirii – strada Halelor – Splaiul Independenței – Dealul Mitropoliei.

Marşul „Bucharest Pride” va avea loc tot sâmbătă, 11 iunie, între orele 17:00-19:00, pe următorul traseu:

-Calea Victoriei (Piața Victoriei – str. Gheorghe Manu) – Pod Națiunile Unite – Bd. Națiunile Unite – traversare Bd. Libertății – Parc Izvor.

Începând cu ora 16:00, traficul va fi restricționat gradual pe Calea Victoriei și pe străzile adiacente, în funcție de numărul participanților.

Sâmbătă și duminică, între 10:00 și 17:00, are loc „Festivalul Copiilor”, la Universitatea „Dimitrie Cantemir”, Splaiul Unirii nr. 176.

Traficul va fi restricționat între 08:00 și 18:00 pe:

-Splaiul Unirii, între Bd. Gheorghe Șincai și strada V. V. Stanciu;

-Run For Heroes 2026: restricții majore pe Kiseleff, Victoriei și Calea Victoriei;

Duminică are loc evenimentul sportiv „Run For Heroes 2026”, cu trasee multiple și restricții extinse.

Interval 07:00 – 15:30

-Șos. Pavel D. Kiseleff (Arh. Ion Mincu – Piața Victoriei);

Interval 08:00 – 12:00

Șos. Kiseleff (Arh. Ion Mincu – Piața Arcul de Triumf);

Interval 08:00 – 11:00

-Piața Victoriei

-Calea Victoriei (Piața Victoriei – str. Arh. Ion Câmpineanu)

În intervalul 08:30 – 11:00, circulația în Piața Victoriei va fi reorganizată, cu dublu sens în fața Guvernului, pentru acces dinspre Bd. Nicolae Titulescu.

Tot duminică, Centrul de Transfuzie Sanguină al Municipiului București organizează o adunare publică și un marș sub sloganul:

Evenimentul are loc pe platoul din fața Universității Naționale de Apărare „Carol I” și promovează donarea voluntară de sânge.

Duminică, între 18:00 și 21:00, se desfășoară parada moto pe următorul traseu:

Parcare Romexpo – Bd. Poligrafiei – Piața Presei Libere – Arcul de Triumf – Piața Victoriei – Piața Romană – Piața Universității – Piața Unirii – Bd. Unirii – Piața Alba Iulia – Bd. Unirii – Piața Unirii – Universitate – Bd. Regina Elisabeta – Pod Opera – Bd. Eroilor – Universitatea Națională de Apărare „Carol I”.

Brigada Rutieră recomandă conducătorilor auto să circule cu prudență, să păstreze distanța de siguranță, să nu oprească sau să staționeze decât în locuri amenajate și să respecte indicațiile polițiștilor rutieri.

Autoritățile vor asigura măsuri de fluidizare a traficului și prevenire a accidentelor pe întreaga durată a evenimentelor.