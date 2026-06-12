Patriarhia Română și-a exprimat îngrijorarea față de organizarea marșului Bucharest Pride, programat să aibă loc sâmbătă, 13 iunie, în București, afirmând că evenimentul se desfășoară într-un context social și spiritual care necesită „echilibru, discernământ și responsabilitate”.

Într-un comunicat transmis vineri, reprezentanții instituției au reafirmat poziția Bisericii Ortodoxe Române privind familia și au făcut apel la respect reciproc și la evitarea oricărei forme de violență sau discurs ofensator.

Reacția vine cu o zi înaintea desfășurării evenimentului dedicat promovării diversității orientărilor sexuale.

Potrivit comunicatului, Patriarhia Română consideră că familia întemeiată pe căsătoria dintre un bărbat și o femeie reprezintă „un dar și o binecuvântare a lui Dumnezeu”, fiind fundamentul vieții comunitare și al educării noilor generații.

Reprezentanții instituției susțin că manifestările care promovează modele diferite de această învățătură sunt privite cu îngrijorare și neacceptare din perspectiva doctrinei Bisericii Ortodoxe Române.

În același document, Patriarhia afirmă că manifestările publice de tipul Bucharest Pride pot contribui la „accentuarea confuziei valorilor spirituale” într-o societate care se confruntă deja cu provocări precum declinul demografic și instabilitatea socială.

Comunicatul subliniază, totodată, importanța păcii sociale și a respectului reciproc, considerate esențiale pentru binele comun al societății.

Patriarhia îi îndeamnă pe clerici și pe credincioșii mireni să intensifice rugăciunea și să promoveze valorile creștine în familie, în parohii și în societate.

Instituția precizează că răspunsul credincioșilor trebuie să fie unul bazat pe pace, rugăciune și respect față de demnitatea fiecărei persoane. De asemenea, reprezentanții Bisericii au transmis că nu susțin și nu încurajează nicio formă de denigrare, discurs ofensator sau violență.

Marșul Bucharest Pride este programat să se desfășoare sâmbătă, 13 iunie, în București. Evenimentul este organizat anual și are ca obiectiv promovarea drepturilor și vizibilității comunității LGBT+ din România.

Organizatorii au anunțat desfășurarea marșului în Capitală, în condițiile stabilite împreună cu autoritățile locale și instituțiile responsabile de siguranța participanților.