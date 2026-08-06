Schimbarea la Față este un moment de cotitură în dezvoltarea creștinismului. S-a petrecut pe Muntele Tabor. Creștinii o celebrează pe 6 august în fiecare an. Ciclul hristic începe cu Buna Vestire, pe 25 martie.

Hristos Mântuitorul a mers cu Ucenicii săi de încredere, Petru, Ioan și Iacov la baza Muntelui Tabor. Aici, avea să se petreacă minunea cunoscută drept Schimbarea la Față. Hristos a urcat pe Munte, unde Ucenicii au văzut cum Lumina acoperise și schimbase Fața Sa. Apoi, Hristos a urcat pe un nor, lângă doi mari prooroci, Moise și Ilie. Schimbarea la Față arată dovada că Hristos era Trimisul! El trebuia să facă lucrarea Mântuirii. Era legătura dintre Vechea Lege și Noua Lege.

Ucenicii atunci când a avut loc Schimbarea la Față. au fost orbiți practic de acea strălucire. Ei au văzut Dumnezeirea Fiului. Petru chiar nu mai știa ce vorbește. I-a spus lui Hristos la revenire că el va săpa trei bordeie pentru fiecare dintre cei pe care îi văzuse pe Munte. Evident, Hristos i-a tolerat rătăcirea. Și totuși, Petru se îndoiește după proces de Hristos deși este pe Muntele Tabor, martorul Dumnezeirii Fiului.

Se știe că Moise, nu întâmplător, primise pe Muntele Sionului, poruncile pentru a-și scoate poporul din robie. El mergea acolo și afla ceea ce trebuia să facă. Hristos fusese și El în pustie, 40 de zile. Dar nu era de ajuns. Hristos era fiul lui Dumnezeu! Moise și Ilie erau profeți, erau oameni. Sfântul Ilie, era Proorocul în care evreii credeau că va fi cumva Mesia. Așadar, respectând preceptul „Nu am venit să schimb, am venit să împlinesc!”, Hristos merge pe Munte, unde primește Slava Divină, se „Îndumnezeiește” după Nașterea ca Om și după Botez. Sunt două reconfirmări esențiale ale naturii divine a lui Hristos. Mântuitorul preia „ștafeta” divină de la proorocii Moise și Ilie, cei mai cunoscuți din Vechiul Testament.

Fără îndoială că aceasta este cea mai mare sărbătoare din Postul Sfintei Marii sau al Adormirii Maicii Domnului. Grecii îi spun Hagia Metamorphosis iar acest hram onorează mari lăcașuri de cult de pe întinsul lumii ortodoxe. Creștinii cinstesc această sărbătoare prin smerenie, rugăciune, mers la Biserică, evident, prin post, întrucât suntem în postul Adormirii Maicii Domnului care începe la 1 august.