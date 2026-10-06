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O nouă schimbare WhatsApp îi vizează pe adolescenți. Funcțiile sunt lansate treptat

O nouă schimbare WhatsApp îi vizează pe adolescenți. Funcțiile sunt lansate treptatSursa foto: pixabay.com
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Din cuprinsul articolului

WhatsApp lansează treptat un nou set de controale parentale dedicate adolescenților, prin care părinții vor putea stabili anumite limite privind utilizarea aplicației, fără să aibă acces la conversațiile și apelurile private ale copiilor.

Noile funcții sunt opționale și sunt concepute pentru a fi configurate împreună de părinți și adolescenți. Printre opțiuni se numără setări referitoare la confidențialitate, inclusiv privind persoanele care pot vedea fotografia de profil a adolescentului sau cele care îl pot adăuga în grupuri.

Dacă adolescentul încearcă ulterior să elimine sau să relaxeze anumite restricții, modificarea va necesita aprobarea părintelui printr-un cod PIN stabilit anterior.

Notificări privind activitatea adolescentului în grupuri

Noile controale le vor permite părinților să primească notificări legate de activitatea adolescentului în grupurile WhatsApp.

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Adolescenti

Adolescenti. Sursa foto: Freepik

Aceștia vor putea fi informați atunci când adolescentul intră într-un grup sau părăsește unul. De asemenea, părinții vor putea primi notificări atunci când numărul membrilor unui grup din care face parte adolescentul crește semnificativ.

Sistemul include și opțiuni pentru funcția Channels. Părinții vor putea decide modul în care adolescentul utilizează această funcție, inclusiv ce actualizări de tip Status poate vedea și cine îi poate vedea propriile actualizări.

Părinții pot limita accesul la Meta AI

WhatsApp introduce controale și pentru utilizarea Meta AI de către adolescenți. Părinții vor putea alege între setarea standard destinată utilizatorilor cu vârsta de peste 13 ani și o opțiune mai restrictivă, denumită „Limited Content”.

Sistemul a fost conceput pentru a putea fi configurat printr-un singur cod PIN, iar notificările îi vor ajuta pe părinți să fie informați despre schimbările relevante.

Setările vor putea fi modificate ulterior, iar controalele parentale vor putea fi dezactivate în orice moment.

Părinții nu vor avea acces la mesajele și apelurile private

WhatsApp a precizat că noile controale parentale nu le oferă părinților acces la mesajele și apelurile private ale adolescenților.

Chiar și atunci când funcțiile parentale sunt activate, conversațiile și apelurile rămân protejate prin criptare end-to-end. Mesajele nu pot fi citite, iar apelurile nu pot fi ascultate de persoane din afara conversației, inclusiv de WhatsApp.

 

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