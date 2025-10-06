Calendar Ortodox, 6 octombrie. Sfântul Apostol Toma, supus unor chinuri groaznice din cauza credinței
- Emma Cristescu
- 6 octombrie 2025, 06:16
Calendar Ortodox. Sfântul Apostol Toma este prăznuit pe 6 octombrie. El a fost torturat și întemnițat din cauza credinței sale și a iubirii pe care i-o purta lui Dumnezeu.
Calendar creștin ortodox. Sfântul Apostol Toma este prăznuit de creștini, în fiecare an, pe 6 octombrie. El s-a născut în orașul gaileean Pansada și era de meserie pescar.
Acesta a aflat că Iisus Hristos este Mântuitorul nostru și l-a urmat până în ultimul moment. La început, el nu credea în Hristos și a primit porecla de „Toma-Necredinciosul". În călătoriile sale pentru propovăduirea Învierii lui Hristos, Sfântul Apostol Toma a înființat mai multe biserici creștine în Palestina, Mesopotamia, Etiopia și India. Pe vremea când propovăduia în India, reușește să-i convertească pe soția guvernatorului din Melipur și pe fiul acestuia. Guvernatorul, înfuriat de gestul său, a cerut să fie torturat și întemnițat.
Cu toate că a fost supus unor chinuri groaznice, Toma nu a renunțat la credință. El a fost străpuns de sulițe la ordinul guvernatorului din India. O parte din moaștele sale se află în India, Ungaria, dar și la Muntele Athos.
Calendar Ortodox. Rugăciunea către Sfântul Apostol Toma
„O, Preasfinte Apostole al lui Hristos, cel ce îndoielnic şi zăbavnic te-ai arătat spre adeverirea desăvârşită a dumnezeieştii Taine a Învierii Domnului şi a preaslăvirii Preacuratei Sale Maici,
cel ce în viaţa ta şi după moarte făcător de minuni te-ai arătat şi cu mucenicească cunună te-ai încununat, apără turma lui Hristos de toată rătăcirea şi îndoiala; pe noi, cei zăbavnici cu inima, ne întăreşte pe piatra mărturisirii Sale; cu rugăciunile tale dă tămăduire rănilor sufletelor şi trupurilor noastre şi ne mijloceşte mântuirea la sfârşitul vieţii noastre. Amin.
Cel ce dintre Apostoli ai fost ales a purta crucea cea grea a îndoielilor spre adeverirea fără putinţă de tăgadă sau de îndoială a Învierii lui Hristos, scapă-ne pe noi cu rugăciunile tale din furtunile lumii şi din valurile îndoielilor vieţii acesteia, ca să-ţi strigăm: Bucură-te, Sfinte Toma, Apostol al Mântuitorului Hristos!
Spre adeverirea propovăduirii Cuvântului lui Dumnezeu şi spre încredinţarea neamurilor datu-ţi-s-a ţie, Sfinte, şi darul de a săvârşi minuni, ca toţi, văzându-le, să slăvească pe Dumnezeu Cel ce ţi-a dăruit ţie putere multă Apostole Sfinte Toma, roagă pe milostivul Dumnezeu să dea iertare de greşeli sufletelor noastre”, potrivit Doxologia.