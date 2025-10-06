Calendar Ortodox, 6 octombrie. Sfântul Apostol Toma, supus unor chinuri groaznice din cauza credinței

Din cuprinsul articolului Calendar Ortodox. Rugăciunea către Sfântul Apostol Toma

Calendar Ortodox. Sfântul Apostol Toma este prăznuit pe 6 octombrie. El a fost torturat și întemnițat din cauza credinței sale și a iubirii pe care i-o purta lui Dumnezeu.

Calendar creștin ortodox. Sfântul Apostol Toma este prăznuit de creștini, în fiecare an, pe 6 octombrie. El s-a născut în orașul gaileean Pansada și era de meserie pescar.

Acesta a aflat că Iisus Hristos este Mântuitorul nostru și l-a urmat până în ultimul moment. La început, el nu credea în Hristos și a primit porecla de „Toma-Necredinciosul". În călătoriile sale pentru propovăduirea Învierii lui Hristos, Sfântul Apostol Toma a înființat mai multe biserici creștine în Palestina, Mesopotamia, Etiopia și India. Pe vremea când propovăduia în India, reușește să-i convertească pe soția guvernatorului din Melipur și pe fiul acestuia. Guvernatorul, înfuriat de gestul său, a cerut să fie torturat și întemnițat.

Cu toate că a fost supus unor chinuri groaznice, Toma nu a renunțat la credință. El a fost străpuns de sulițe la ordinul guvernatorului din India. O parte din moaștele sale se află în India, Ungaria, dar și la Muntele Athos.

„O, Preasfinte Apostole al lui Hristos, cel ce îndoielnic şi zăbavnic te-ai arătat spre adeverirea desăvârşită a dumnezeieştii Taine a Învierii Domnului şi a preaslăvirii Preacuratei Sale Maici,

cel ce în viaţa ta şi după moarte făcător de minuni te-ai arătat şi cu mucenicească cunună te-ai încununat, apără turma lui Hristos de toată rătăcirea şi îndoiala; pe noi, cei zăbavnici cu inima, ne întăreşte pe piatra mărturisirii Sale; cu rugăciunile tale dă tămăduire rănilor sufletelor şi trupurilor noastre şi ne mijloceşte mântuirea la sfârşitul vieţii noastre. Amin.

Cel ce dintre Apostoli ai fost ales a purta crucea cea grea a îndoielilor spre adeverirea fără putinţă de tăgadă sau de îndoială a Învierii lui Hristos, scapă-ne pe noi cu rugăciunile tale din furtunile lumii şi din valurile îndoielilor vieţii acesteia, ca să-ţi strigăm: Bucură-te, Sfinte Toma, Apostol al Mântuitorului Hristos!

Spre adeverirea propovăduirii Cuvântului lui Dumnezeu şi spre încredinţarea neamurilor datu-ţi-s-a ţie, Sfinte, şi darul de a săvârşi minuni, ca toţi, văzându-le, să slăvească pe Dumnezeu Cel ce ţi-a dăruit ţie putere multă Apostole Sfinte Toma, roagă pe milostivul Dumnezeu să dea iertare de greşeli sufletelor noastre”, potrivit Doxologia.