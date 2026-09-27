Andrea Chiș, fosta judecătoare propusă pentru conducerea Ministerului Justiției în Guvernul Mureșan, este ținta unor acuzații dure lansate public de Adina Daria Lupea, fostă judecătoare și fostă colegă a acesteia. Cele două au avut și o relație personală apropiată, Chiș fiind nașa de cununie a Adinei Lupea și nașa copilului acesteia.

Andrea Chiș a confirmat că a fost contactată de premierul desemnat Siegfried Mureșan pentru portofoliul Justiției și a afirmat că nominalizarea sa a rezultat din acordul PNL, USR și UDMR. Fosta judecătoare s-a pensionat din magistratură la începutul anului 2023, la vârsta de 52 de ani, după aproximativ 28 de ani de activitate.

Adina Daria Lupea susține, într-o serie de postări publice, că Andrea Chiș ar beneficia de o pensie de peste 43.000 de lei net lunar. Valoarea invocată de Lupea nu este prezentată ca informație confirmată independent.

În prima postare, fosta judecătoare vorbește atât despre relația personală dintre cele două, cât și despre conflictele apărute ulterior.

„Minte și a mințit mereu. Pentru mine minciuna e gata. A fost nașa mea și a copilului meu. În toată această perioadă a mințit la adresa mea, mi-a spus că sunt o mamă denaturată și mi-a ținut lecții, în diverse perioade”, susține Lupea.

Aceasta readuce în discuție și competiția din 2016 pentru un loc în Consiliul Superior al Magistraturii, afirmând că Andrea Chiș și-ar fi împărțit colegii în funcție de vot.

„Când am contracandidat în 2016 pentru CSM ne-a împărțit în buni sau răi, cine a votat-o pe ea și cine pe mine. A numărat voturile anulate. A spus că erau ale ei. Ok”, scrie Lupea.

Adina Daria Lupea îi reproșează fostei colege și modul în care aceasta s-ar fi poziționat ulterior în CSM. „Din CSM a votat mereu de partea procurorilor. A trecut dintr-o tabără în alta”, afirmă Adina Daria Lupea.

Lupea aduce în discuție și pensionarea fostei judecătoare, despre care susține că ar încasa lunar peste 43.000 de lei net.

„S-a pensionat din CSM cu o pensie peste 43.000 de lei net și a continuat să facă rău sistemului, deși nu recunoaște că ea spunea că nu e firesc să ai pensia mai mare ca salariul”, afirmă Lupea.

Andrea Chiș și-a anunțat intenția de pensionare în noiembrie 2022, iar ieșirea sa din magistratură a devenit efectivă la începutul anului următor. La acel moment, ea vorbea despre tema pensiilor magistraților ca despre un „măr otrăvit” care afectase încrederea publicului în sistemul judiciar.

Tema pensionării timpurii a magistraților a fost criticată în repetate rânduri și de Ilie Bolojan. Acesta a declarat public că pensionarea la 48-52 de ani, în condițiile unor pensii apropiate de ultimul salariu, nu este sustenabilă și a susținut creșterea vârstei de pensionare. Adina Lupea își încheie prima postare cu un nou atac la adresa fostei colege.

„Acum umblăm prin emisiuni obscure să spunem că am fost virgină. Și mai vrem și să fim MJ. Apoi, draga mea, eu a trebuit să spun. Și dacă insiști, mai am!”, încheie Lupea prima postare.

Adina Daria Lupea a revenit ulterior cu o postare mai amplă, în care afirmă că a evitat mult timp să vorbească public despre Andrea Chiș din cauza relației personale dintre ele.

„V-am promis că vă spun ceva în plus și urmează. Ani de zile am tăcut din colegialitate, respect, ani de zile m-am lăsat umilită. Acum gata! Despre doamna Chiș vorbesc și, dacă un singur cuvânt e minciună, o aștept în instanță”, scrie Lupea.

Fosta judecătoare o caracterizează apoi pe Andrea Chiș drept „prefăcută, mincinoasă, duplicitară” și relatează un episod petrecut la propria nuntă.

„La nunta mea, unde era nașă, singura nașă, în 1999, am stat toți ca proștii în fața stării civile pentru că doamna a decis ca întâi să își facă piața și curățenia de sâmbătă și abia apoi să ajungă”, afirmă Lupea.

Lupea revine și asupra alegerilor pentru CSM din 2016 și susține că Andrea Chiș ar fi încercat atunci să-i convingă pe colegi să nu o voteze.

„Când am candidat noi două pentru CSM umbla din birou în birou să mă bârfească. De față cu mine, în biroul meu, se agăța de o colegă să o ajute la proiectul pentru CSM. Am tăcut. Eram de față și am tăcut să nu îi spun ce nesimțită e. M-am tras deoparte”, susține aceasta.

Lupea afirmă că a preferat atunci să nu transforme conflictul într-unul public tocmai pentru că Andrea Chiș îi era nașă.

„Ani de zile după, colegii din țară mi-au reproșat că de ce nu am vorbit atunci. Ce puteam să fac? Era nașa mea, cum părea să ies public împotriva ei?”, scrie fosta judecătoare.

Potrivit afirmațiilor sale, după alegerea în CSM, Chiș și-ar fi schimbat atitudinea inclusiv față de o colegă care o ajutase anterior. „Apoi a ieșit în 2016 în CSM și a schimbat macazul. Colega, al cărui nume nu îl dau, care a ajutat-o să își facă proiectul, i-a devenit inamic. A reclamat-o la Inspecție, a tracasat-o, s-a judecat cu ea. Singurul meu rol a fost să o iau în brațe și să îi spun: «Ți-am spus!»”, afirmă Lupea.

„Prefăcută, mincinoasă, duplicitară, aceasta este Andrea Chiș. Și repet, dacă nu am dreptate să mă dea în judecată! Aștept!”, continuă aceasta.

Adina Daria Lupea, care a activat ca judecător penalist, contestă și pozițiile publice exprimate de Andrea Chiș în chestiuni de drept penal.

„Ea nu are nici cea mai vagă idee despre dreptul penal, dar vorbește de prescripție. S-a băgat în reportajul Recorder ori din lipsă de ocupație, ori că aștepta ceva și acum vedem ce. Un post înalt!”, afirmă Lupea.

Andrea Chiș a apărut în documentarul Recorder despre sistemul judiciar și a vorbit despre probleme pe care susținea că le-a observat în perioada în care a făcut parte din CSM. Apariția a readus-o în atenția publică după pensionarea din magistratură. Lupea afirmă că nu vrea, cel puțin în acest moment, să prezinte toate episoadele pe care le leagă de relația personală dintre cele două.

„Nu voi vorbi deocamdată despre cât rău mi-a făcut pe plan familial și cum, la luni de zile după divorț, insista să meargă la evenimente cu fostul meu soț. Finul ei. Să vadă lumea ce nașă minunată a fost ea!”, scrie aceasta.

În ultima parte a mesajului, Adina Daria Lupea contestă și declarațiile făcute de Andrea Chiș despre reacțiile din mediul universitar după apariția în documentarul Recorder.

„După reportajul Recorder s-a victimizat peste tot că nu mai au curaj studenții să vorbească cu ea, că a zis ea grele acolo. Nimic mai fals. Colegii ei de catedră, mulți avocați, au dezavuat mesajul ei. Pe bună dreptate s-au simțit ofensati”, afirmă Lupea.

Fosta judecătoare amintește și un eveniment organizat la Cluj cu ocazia retragerii Andreei Chiș din activitatea academică.

„După aceea și-a organizat un eveniment de retragere din studenție, adică din viața academică, la Casa de Cultură a Studenților din Cluj. Nu a avut participarea așteptată pesemne și a spus că oamenii nu au venit că le era teamă de represalii!!! Oamenii de genul ei, dacă nu există opresori, îi inventează”, susține Lupea.

„Lumea nu a venit că nu avea chef de tine! Punct!”, mai afirmă fosta judecătoare.

Postarea se încheie cu un mesaj adresat direct Andreei Chiș în contextul nominalizării sale la Ministerul Justiției:

„Doamna potențială ministră, veți avea viață grea cu mine. Că nici măcar un sfert nu am spus! Noapte bună!”

Andrea Chiș este propusă ca ministru independent al Justiției în Cabinetul Mureșan. Lista depusă la Parlament o include oficial pentru acest portofoliu, iar Chiș a spus că propunerea sa este rezultatul acordului dintre PNL, USR și UDMR.