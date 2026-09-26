Din cuprinsul articolului Bolojan i-a ignorat pe protestatari

Prezent sâmbătă dimineață în municipiul Drăgășani, județul Vâlcea, pentru inaugurarea noului sediu al Primăriei, premierul demis Ilie Bolojan a fost întâmpinat de mai mulți localnici care și-au exprimat nemulțumirea față de actuala guvernare.

În zona noului sediu administrativ, oamenii au strigat sloganuri critice la adresa șefului PNL, numindu-l „trădător” și „hoț” și adresându-i huiduieli. Printre scandările înregistrate la fața locului s-a auzit și mesajul: „Bolojane, praful să se aleagă de tine! Hoțule! Huoo!”.

Ilie Bolojan nu a intrat în dialog cu protestatarii, continuând derularea programului oficial de inaugurare.

La eveniment au luat parte și alți reprezentanți ai formațiunii politice, printre care Valeriu Stoica, deputatul Cristian Buican, prefectul Victor Stăculescu, precum și lideri ai organizațiilor locale PNL.

Potrivit presei locale, clădirea inaugurată sâmbătă a fost contractată inițial în timpul fostei administrații PSD, lucrările fiind finalizate sub mandatul actualei administrații PNL.