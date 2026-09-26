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Liga Națiunilor. Luxemburg a învins Bulgaria cu 2-1 și a obținut prima victorie din istorie

Liga Națiunilor. Luxemburg a învins Bulgaria cu 2-1 și a obținut prima victorie din istorieSursa foto: Captură video
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Din cuprinsul articolului

Echipa națională a Luxemburgului a învins, sâmbătă, în deplasare, cu scorul de 2-1, reprezentativa Bulgariei, în prima etapă din Liga Națiunilor, divizia C, grupa 4. Partida s-a disputat pe stadionul Hristo Botev din Plovdiv.

Bulgaria a deschis scorul în minutul 18. Asen Chandarov a înscris din apropierea porții, după o acțiune a gazdelor.

Luxemburg a restabilit egalitatea în minutul 37, prin Leandro Barreiro. Mijlocașul legitimat la Benfica a înscris golul de 1-1, iar cele două echipe au intrat la pauză la egalitate.

Leandro Barreiro și Vincent Thill au marcat pentru Luxemburg

Luxemburghezii au trecut în avantaj în minutul 65. Vincent Thill a înscris pentru 2-1, gol care avea să aducă oaspeților cele trei puncte.

Bulgaria a încercat să revină pe tabelă în ultima parte a meciului, însă Luxemburg a păstrat avantajul până la final. Portarul Anthony Moris a avut mai multe intervenții importante, încheind partida cu șase parade.

Victoria este prima din istoria confruntărilor directe dintre Bulgaria și Luxemburg. Cele două reprezentative se întâlniseră și în ediția precedentă a Ligii Națiunilor, în 2024, când partida s-a încheiat 0-0.

În urma succesului de la Plovdiv, Luxemburg a început cu trei puncte parcursul în grupa 4 a diviziei C.

Rezultatele din Liga Națiunilor

În celelalte partide programate sâmbătă în diviziile C, au fost înregistrate următoarele rezultate:

Divizia C – grupa 1: San Marino – Finlanda 0-7

Divizia C – grupa 3: Insulele Feroe – Kazahstan 1-1

Divizia C – grupa 4: Bulgaria – Luxemburg 1-2

Divizia C – grupa 4: Islanda – Estonia 1-1

În etapa următoare, Bulgaria va întâlni Estonia, iar Luxemburg va juca pe teren propriu cu Islanda, ambele partide fiind programate pe 29 septembrie.

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