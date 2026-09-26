Kylian Mbappé nu va mai putea evolua pentru Franța în următoarele trei partide din Liga Națiunilor, după ce s-a accidentat la genunchi chiar în faza golului care a adus victoria cu 1-0 în fața Turciei. Zinedine Zidane a confirmat după meci indisponibilitatea căpitanului, iar Federația Franceză de Fotbal a anunțat că acesta are o leziune tendinoasă, relatează Reuters.

Kylian Mbappé a ieșit accidentat din partida câștigată de Franța cu 1-0 împotriva Turciei și va rata următoarele trei meciuri ale naționalei din Liga Națiunilor. Căpitanul Franței s-a accidentat la genunchi în faza în care a înscris golul victoriei. Imaginile de după reușită au arătat că Mbappé resimțea probleme la genunchiul stâng și nu a mai putut continua partida.

Selecționerul Zinedine Zidane a vorbit după meci despre situația atacantului și a confirmat că acesta nu va putea fi folosit în restul partidelor din actuala fereastră internațională.

Federația Franceză de Fotbal a transmis ulterior informații despre accidentarea căpitanului.

„La lovitura care a adus victoria, Kylian Mbappé s-a accidentat la genunchi. Are o leziune tendinoasă şi nu va mai putea juca în celelalte meciuri. Însănătoşire grabnică, Kylian”.

În aceste condiții, Mbappé va rata cele două partide cu Belgia și meciul împotriva Italiei.

Franța urmează să joace în deplasare cu Belgia pe 28 septembrie, apoi va primi Italia pe 2 octombrie și Belgia pe 5 octombrie.

Mbappé a marcat golul care a decis partida cu Turcia, dar faza s-a încheiat cu accidentarea atacantului.

Problema apare într-un moment în care Franța abia a început noua campanie din Liga Națiunilor, cu Zinedine Zidane pe banca tehnică.

Înaintea meciului cu Turcia, Mbappé lipsise și de la un antrenament al naționalei din cauza unui sindrom gripal, însă Zidane anunțase ulterior că atacantul este apt și pregătit să joace.

În absența lui Mbappé, Ousmane Dembélé ar urma să preia banderola de căpitan la următorul meci al Franței, programat luni împotriva Belgiei.

Dembélé este primul vicecăpitan al naționalei și ar urma să conducă echipa în lipsa atacantului de la Real Madrid.

Franța mai are trei partide în această perioadă: deplasarea cu Belgia, apoi meciurile de pe teren propriu cu Italia și, din nou, cu Belgia.