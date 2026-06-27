Într-un duel direct pentru supremația Grupei I la Campionatul Mondial din America de Nord, reprezentativa Franței a oferit o adevărată demonstrație de forță pe Boston Stadium (Gillette Stadium). Norvegienii au plecat triști, iar francezii, încrezători.

„Les Bleus” s-au impus spectaculos în fața Norvegiei cu scorul de 4-1, grație unei prestații istorice semnate de extrema celor de la PSG, Ousmane Dembélé. Atacul francezilor a funcționat impecabil.

Această victorie marchează o premieră statistică importantă pentru selecționata condusă de Didier Deschamps: este pentru prima dată din 1998 (anul în care au cucerit primul titlu mondial) când francezii termină faza grupelor cu maximum de puncte (9 din 9 posibile).

Meciul a început sub semnul pragmatismului francez. Deși ambele echipe erau deja calificate matematic în faza eliminatorie, selecționerul norvegian Ståle Solbakken a ales o strategie de rotație, lăsându-i pe bancă pe Erling Haaland și Martin Ødegaard. De cealaltă parte, Franța a intrat pe teren cu vedetele Kylian Mbappé și Ousmane Dembélé în formula de start, iar diferența de clasă s-a văzut instantaneu.

Minutul 7 (0-1): Mbappé trimite o pasă lungă diagonală, Dembélé preia în flancul drept, pătrunde spre centru în stilul său caracteristic și destabilizează defensiva cu un șut plasat cu piciorul stâng în colțul lung al porții lui Egil Selvik.

Minutul 20 (0-2): Francezul cu numărul 10 lovește din nou. Găsit liber la marginea careului de unsprezece metri, Dembélé prinde un șut de excepție din afara careului, trimițând mingea în aceeași plasă laterală.

Minutul 21 (1-2): Norvegia reacționează imediat. Tânărul mijlocaș Thelo Aasgaard profită de o clipă de neatenție în axul central al defensivei franceze și reduce din diferență, dând speranțe fanilor nordici.

Minutul 32 (1-3): Dembélé își desăvârșește capodopera. Cu o eficiență de 100% (3 goluri din 3 șuturi la poartă), el își trece în cont hat-trickul. Conform datelor statistice FIFA, performanța sa în doar 32 de minute reprezintă al doilea cel mai rapid hat-trick reușit de un titular din întreaga istorie a Cupelor Mondiale (după cel al austriacului Erich Probst din 1954).

Speranțele unei reveniri spectaculoase a nordicilor s-au aprins în minutul 48, când Theo Hernández l-a faultat în careu pe Oscar Bobb, iar arbitrul a dictat lovitură de la 11 metri. Totuși, portarul francez Mike Maignan a ghicit colțul și a parat fără probleme execuția modestă a atacantului Jørgen Strand Larsen în minutul 49.

Ultimele 30 de minute au fost o lecție de gestionare tactică din partea Franței, Deschamps profitând de context pentru a trimite pe teren tineri precum Bradley Barcola și Rayan Cherki. Scorul final a fost stabilit în prelungiri:

Minutul 90+4 (1-4): Proaspăt intratul Barcola a accelerat pe banda stângă, a centrat ideal la colțul lung, de unde Désiré Doué a reluat impecabil cu capul, marcând primul său gol la un turneu final mondial.

Marcatori. NOR: Thelo Aasgaard (21')/FRA: Ousmane Dembélé (7', 20', 32'), Désiré Doué (90'+4)

Avertismente. NOR: Patrick Berg (10' - cartonaș galben). FRA: Aurélien Tchouaméni (74' - cartonaș galben)

Norvegia (4-3-3): Selvik (Nota: 5.4) – Aursnes, Falchener (66' Langås), Østigård, Bjørkan (45' H. Pedersen) – Thorstvedt (45' Thorsby), P. Berg, Aasgaard – Bobb (82' J.P. Hauge), Strand Larsen, Schjelderup (82' A. Nusa).

Franța (4-2-3-1): Maignan (Nota: 7.5) – Koundé (86' M. Gusto), Upamecano (75' I. Konaté), Lacroix, T. Hernández – Tchouaméni, M. Koné – Dembélé (Nota: 10.0) (64' B. Barcola), Olise (64' R. Cherki), D. Doué – Mbappé (86' J-P. Mateta).

Prestație perfectă: Ousmane Dembélé a obținut nota maximă, 10 pe platformele de monitorizare tehnică. A atins mingea de 51 de ori, a oferit 2 pase cheie și a avut o acuratețe a paselor lungi de 71% (5 din 7 reușite)scrie fifa.com

Lupta pentru Gheata de Aur: Prin acest hat-trick, Dembélé urcă la cota 4 goluri în turneu, intrând direct în plutonul fruntaș alături de Kylian Mbappé, Vinicius Jr și Erling Haaland, toți fiind la doar un gol în spatele liderului Lionel Messi (5 goluri).

Grație parcursului perfect, Franța termină pe primul loc în Grupa I și își va disputa meciul din faza optimilor împotriva ocupantei locului trei din una dintre grupele C, D, F, G sau H (cel mai probabil Suedia, conform calculelor actuale).

De cealaltă parte, Norvegia se califică de pe poziția a doua (6 puncte) și va juca un meci extrem de disputat împotriva Coastei de Fildeș (Ivory Coast), partidă programată pe 30 iunie 2026 pe stadionul din Dallas. Prin odihnirea lui Haaland și Ødegaard în acest meci, selecționerul Solbakken a prioritizat clar prospețimea fizică pentru acest duel eliminatoriu istoric.