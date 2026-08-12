Organizatorii Eurovision au anunțat miercuri modificarea regulamentului privind găzduirea competiției. Țara câștigătoare nu va mai putea organiza ediția următoare dacă este afectată de un conflict armat, de o situație geopolitică delicată sau de alte condiții care pun în pericol securitatea și stabilitatea, potrivit Le Figaro.

Eurovision introduce o regulă nouă pentru organizarea concursului, care limitează posibilitatea unei țări câștigătoare de a găzdui ediția următoare în cazul în care există riscuri de securitate. Până acum, tradiția prevedea ca statul reprezentat de postul public câștigător să organizeze competiția din anul următor.

„Regulamentul concursului prevede acum că postul de televiziune câștigător va fi automat ineligibil pentru a găzdui concursul dacă un conflict armat, o situație geopolitică delicată sau orice altă situație afectează în mod semnificativ securitatea sau stabilitatea statului său sau a regiunii înconjurătoare”, au transmis organizatorii Eurovision, potrivit Le Figaro.

Organizatorii au adăugat că „dacă este necesar, Uniunea Europeană de Radio și Televiziune (EBU) poate comanda o evaluare independentă a situației de securitate din regiune”. În baza noii reguli, o eventuală victorie a Israelului nu ar permite organizarea ediției următoare pe teritoriul său cât timp conflictul din Gaza afectează situația de securitate.

Aceeași situație s-ar aplica și Ucrainei, aflată în război cu Rusia.

Ucraina a câștigat Eurovision în 2022, însă nu a putut organiza competiția în anul următor. EBU a decis atunci ca ediția din 2023 să fie găzduită de Regatul Unit, iar concursul s-a desfășurat la Liverpool. Noua regulă introduce acum în regulament o situație care fusese deja gestionată în practică în cazul Ucrainei.

Ediția din 2026 a fost câștigată de Bulgaria. Cântăreața Dara a obținut victoria cu piesa „Bangaranga”, care a strâns 516 puncte. Artista s-a clasat pe primul loc atât la votul publicului, cât și la votul juriului.

Israelul, reprezentat de Noam Bettan cu piesa „Michelle”, a terminat pe locul al doilea, cu 343 de puncte. România a ocupat locul al treilea, cu 296 de puncte.

Prezența Israelului la ediția din 2026 a fost din nou contestată. Cinci țări au boicotat concursul și nu au trimis reprezentanți la Viena.

Este vorba despre Spania, Irlanda, Țările de Jos, Slovenia și Islanda. Modificarea regulamentului anunțată de Eurovision stabilește astfel în mod explicit că siguranța și stabilitatea unei țări sau a regiunii din jur pot prevala asupra tradiției potrivit căreia câștigătorul găzduiește ediția următoare.