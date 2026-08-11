Incendiu de amploare lângă Paris. Două piste de pe Charles de Gaulle, închise temporar

Un incendiu izbucnit marți după-amiază într-un depozit din Louvres, la nord de Paris și în apropierea aeroportului Charles de Gaulle, a dus la închiderea temporară a două piste și la mobilizarea a zeci de pompieri și jandarmi. Potrivit publicației The National, fumul dens a fost vizibil de la mare distanță, însă traficul aerian nu a fost afectat semnificativ în primele ore ale intervenției.

Incendiul a izbucnit în jurul orei 15:00, ora locală, într-un depozit din localitatea Louvres, aflată în apropierea aeroportului Paris Charles de Gaulle. La intervenție au fost trimiși aproximativ 80 de pompieri și 38 de autospeciale. În zonă au fost mobilizați și aproximativ 30 de jandarmi. Potrivit informațiilor apărute în presa franceză, focul a cuprins un spațiu de depozitare folosit de călători, în interiorul căruia se aflau zeci de vehicule.

Coloana de fum produsă de incendiu a putut fi observată de la mai mulți kilometri distanță, inclusiv din anumite zone ale Parisului.

Autoritățile locale au emis avertismente pentru populația din localitățile apropiate.

În Fontenay-en-Parisis, oamenii au fost sfătuiți să rămână în locuințe, să închidă ușile și ferestrele și, dacă este posibil, să oprească sistemele de ventilație.

Incendiul a determinat închiderea temporară a două piste de pe aeroportul Charles de Gaulle. În ciuda măsurii, informațiile disponibile în primele ore ale intervenției indicau că traficul aerian nu fusese perturbat în mod semnificativ.

Charles de Gaulle este unul dintre cele mai mari aeroporturi din Europa și se află la aproximativ 25 de kilometri nord de Paris. Aeroportul se întinde pe o suprafață de peste 3.200 de hectare.

Incendiul a provocat perturbări și în transportul din zonă. O stație de tren suburban a fost închisă, iar traseele mai multor autobuze au fost deviate.

Incidentul are loc într-o perioadă cu temperaturi ridicate și mai multe valuri de căldură în Franța.

În această vară, țara s-a confruntat cu numeroase incendii de vegetație, inclusiv în pădurea Fontainebleau, aflată la sud de Paris.

Autoritățile continuă intervenția pentru stingerea completă a incendiului și monitorizează calitatea aerului în localitățile aflate în apropierea aeroportului.