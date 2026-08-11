Traficul aerian de pe aeroportul din Hanovra, situat în centrul Germaniei, a fost perturbat temporar în cursul nopții de luni spre marți din cauza prezenței unei drone. Incidentul vine la doar o săptămână după ce o dronă încărcată cu explozibil a fost descoperită pe aeroportul din Leipzig, provocând îngrijorări majore privind securitatea infrastructurii critice, anunță AFP.

Pistele aeroportului au fost închise pentru o perioadă de o oră și jumătate la primele ore ale dimineții de marți, după care operațiunile aeriene au revenit la programul obișnuit, a confirmat purtătoarea de cuvânt a instituției.

Gravitatea situației a determinat intervenția directă a structurilor specializate de anchetă. „Ancheta cu privire la survolarea de către o dronă a Aeroportului Langenhagen marţi a fost preluată de către Serviciul Central al Poliţiei Judiciare din Hanovra”, a anunţat o purtătoare de cuvânt a poliţiei locale.

Oficialii au refuzat să ofere detalii suplimentare referitoare la caracteristicile aparatului de zbor sau la posibilii suspecți, precizând că nicio informație suplimentară nu a fost dezvăluită ”pentru a nu compromite investigaţiile”.

Închiderea temporară a pistelor a provocat perturbări în orarul de zbor. Un număr de șase zboruri de pasageri destinate unor stațiuni turistice și orașe din Turcia, Egipt, Grecia şi Spania au înregistrat întârzieri cuprinse între 15 şi 50 de minute.

De asemenea, transportul de marfă a fost afectat direct. Un avion cargo care venea de la Paris nu a mai putut ateriza la Hanovra și a fost redirecționat către aeroportul din Nürnberg.

Publicația germană Der Spiegel a fost prima care a dezvăluit existența raportului intern al poliției referitor la acest eveniment. În documentul citat se menționează explicit faptul că ”o activitate hibridă nu poate fi exclusă”.

Conceptul de atac hibrid este folosit tot mai frecvent de autoritățile de la Berlin pentru a descrie un spectru larg de operațiuni ostile, cum ar fi actele de sabotaj, spionajul sau încercările de destabilizare. Numărul acestor incidente s-a multiplicat considerabil pe teritoriul european după izbucnirea războiului din Ucraina, majoritatea fiind atribuite de serviciile de informații rețelelor rusești.

Un detaliu important scos la iveală de investigația celor de la Der Spiegel este faptul că drona a reușit să se deplaseze liber în spațiul aerian timp de aproximativ două ore fără să fie interceptată sau localizată la sol de către poliție. Această performanță sugerează că nu a fost utilizat un dispozitiv comercial obișnuit, ci un echipament tehnic avansat.

Jurnaliștii germani notează că în raportul poliției se precizează că este ”imposibil în prezent” să se stabilească o legătură directă între episodul de la Hanovra și drona explozivă descoperită pe aeroportul din Leipzig cu o săptămână înainte.

Totuși, la scurt timp după evenimentul de la Leipzig, ministrul german de Interne, Alexander Dobrindt, a tras un semnal de alarmă cu privire la „o nouă dimensiune a ameninţării” şi a evocat un posibil „scenariu de atac hibrid”, fără a indica în mod oficial vinovații. Germania rămâne unul dintre principalii susținători ai Ucrainei în fața agresiunii militare ruse.