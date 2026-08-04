Comisarul general al Gărzii Naționale de Mediu, Andrei Corlan, a reacționat după ce Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a anunțat trimiterea Corpului de Control la cinci comisariate județene ale instituției, solicitând ca toate concluziile verificărilor să fie făcute publice după finalizarea acestora.

Mesajul vine la scurt timp după anunțul ministerului privind declanșarea unor controale de urgență, motivate de suspiciuni legate de modul în care și-au desfășurat activitatea cele cinci structuri teritoriale. Corlan afirmă că Garda Națională de Mediu este deschisă oricărei verificări și susține că evaluările publice trebuie făcute exclusiv pe baza concluziilor finale ale Corpului de Control.

Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, șeful Gărzii Naționale de Mediu a declarat că instituția pe care o conduce nu are nimic de ascuns și că va pune la dispoziția inspectorilor toate informațiile necesare.

„Transparența GNM este totală în fața oricărei acțiuni de control din care să rezulte o analiză obiectivă asupra activității noastre”, a transmis Andrei Corlan.

Acesta a făcut referire și la declarațiile ministrului Mediului, Diana Buzoianu, arătând că este convins că verificările vor clarifica rapid orice întrebare sau suspiciune privind activitatea instituției.

În același timp, Corlan consideră că orice apreciere privind activitatea Gărzii de Mediu ar trebui formulată doar după încheierea controalelor.

„Consider că este onest și corect ca orice eventuală judecată de valoare să fie emisă la finalul verificării, și nu invers. Orice formă de antepronunțare publică poate afecta atât imaginea instituției, cât și activitatea sa”, a precizat acesta.

Comisarul general afirmă că, până în acest moment, nu cunoaște criteriile pe baza cărora Ministerul Mediului a selectat cele cinci comisariate județene care vor fi verificate.

Potrivit acestuia, instituția nu a primit explicații privind motivele care au stat la baza deciziei de a controla de urgență exact aceste structuri teritoriale.

Corlan susține însă că Garda Națională de Mediu va colabora pe deplin cu echipa Corpului de Control și că va face publică propria poziție după finalizarea rapoartelor.

În mesajul său, Andrei Corlan a prezentat și o serie de indicatori pe care îi consideră relevanți pentru activitatea instituției.

Acesta afirmă că Garda Națională de Mediu a înregistrat rezultate aflate „la maximumul istoric”, a realizat o absorbție de 100% a fondurilor alocate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și a obținut economii de aproximativ două milioane de euro.

Șeful instituției susține că indicatorii de performanță sunt monitorizați permanent și publicați în mod constant pentru a asigura transparența activității desfășurate de Garda Națională de Mediu.

Corlan a atras atenția și asupra resurselor umane disponibile în cadrul instituției, precizând că Garda Națională de Mediu funcționează cu un efectiv de 424 de comisari.

Potrivit acestuia, aceștia monitorizează aproximativ 70.000 de activități cu impact asupra mediului, inclusiv gestionarea deșeurilor, exploatările de agregate minerale, transporturile ilegale de deșeuri și substanțe periculoase, combaterea braconajului și protejarea speciilor sălbatice.

Șeful Gărzii de Mediu a adăugat că activitatea instituției a fost evaluată favorabil inclusiv în cadrul analizelor realizate de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), în ciuda deficitului de personal.

În finalul mesajului, comisarul general susține că verificările reprezintă doar o parte a soluției și că problemele de mediu pot fi reduse doar prin politici publice care să elimine cauzele sistemice.

„Atâta timp cât analizele de risc și informările adresate Ministerului Mediului nu se concretizează în politici publice naționale care să elimine cauzele sistemice, problemele vor rămâne”, afirmă acesta.

Andrei Corlan spune că așteaptă finalizarea controalelor și că Garda Națională de Mediu va comunica public concluziile și eventualele măsuri care vor fi dispuse după încheierea verificărilor.