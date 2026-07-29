Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a declarat că politicile promovate de premierul Ilie Bolojan se îndepărtează atât de principiile conservatoare, cât și de cele liberale.

Rareș Bogdan spus că i-a transmis lui Ilie Bolojan că majorarea TVA și a impozitelor riscă să încetinească economia și să afecteze atât consumul, cât și investițiile.

„Eu cred că Ilie Bolojan are această apropiere ideologică, nu are nicio treabă cu conservatorismul. Asta e, cu siguranță, nu are treabă cu conservatorismul. Așa cum, din punctul meu de vedere, nu prea are treabă cu politicile liberale. Pentru că, altfel, Ilie Bolojan, dacă ar fi ascultat de celelalte voci ale PNL, ale BPN-ului din PNL, când i-am spus «nu mări taxele», pentru că există alte soluții, nu s-ar fi ajuns aici”, a declarat europarlamentarul, într-un interviu pentru Libertatea.

Rareș Bogdan a spus că i-a explicat premierului că o astfel de măsură poate frâna economia.

„I-am spus: «Ilie, domnule președinte, nu mări taxele pentru că această creștere va opri, pe de-o parte, consumul, pe de altă parte, creșterea economică și, în momentul în care vei mări și impozitele, pe lângă creșterea TVA, vei ajunge la o frânare a economiei, care ne va afecta foarte mult pe toți și în primul rând te va afecta pe tine pentru că conduci Guvernul».”

Pentru a-și susține punctul de vedere, Rareș Bogdan a invocat exemple din alte state. Acesta a amintit de Italia din perioada guvernului Mario Monti și de Grecia, despre care spune că au traversat crize accentuate după majorarea taxelor. În același timp, a indicat drept modele Statele Unite din perioada administrației Ronald Reagan, precum și Estonia, Lituania și Irlanda.

„De la Reagan încoace, de la America lui Reagan, până la Estonia, Lituania și Irlanda, scăderea taxelor este o soluție viabilă. Irlanda avea 9% deficit, ajunsese la un moment dat la 25%, era un dezastru, iar apoi a ajuns la o creștere de 25%. Paradoxal, creșterea taxelor nu îți aduce mai mulți bani în economie”, a afirmat Rareș Bogdan.

În opinia sa, efectele majorării fiscalității se vor vedea inclusiv în mediul de afaceri.

„Dacă tu mărești taxele și mărești TVA, impozitele, scazi pragul la microîntreprindere și vei afecta microîntreprinderea, avem peste 120.000 care sunt închise în momentul ăsta, avem mii de insolvențe în fiecare lună, vei avea o problemă cu încasările, vei avea o problemă cu salariile, vei avea o problemă cu viitorul economiei românești.”

Europarlamentarul consideră că, dacă Executivul a ales varianta majorării taxelor, aceasta ar fi trebuit însoțită de o strategie puternică pentru atragerea investițiilor străine.

Rareș Bogdan a mai spus că le-a propus colegilor din partid organizarea unor deplasări în Statele Unite, Marea Britanie și Emiratele Arabe Unite pentru promovarea României în fața investitorilor.

„Singura șansă a ta este, pe măsură ce ai mers pe această soluție, să crești investițiile. Haideți să facem niște turnee în Statele Unite, unde sunt bani suficienți care să vină spre această parte a lumii, apărată de NATO. Hai să mergem în UK, la Londra, și hai să mergem în Emirate, pentru că sunt foarte mulți bani.”

Rareș Bogdan susține că România ar trebui să valorifice mai bine resursele strategice pe care le deține și afirmă că, în prezent, țara pierde oportunități economice importante.

„România are resurse, are metale rare pe care nu le exploatează. Suntem caz unic în lume, nu în Uniunea Europeană. Avem nichel, cadmiu, seleniu, aur, argint și cupru. Noi și astăzi exportăm minereul de cupru în Serbia, iar acolo este prelucrat de chinezi și apoi revine în Europa sub formă de materie primă pentru microconductori. Este ceva incredibil.”

Europarlamentarul a mai susținut că, în ultimii 20 de ani, România a renunțat la exploatarea resurselor minerale și, în același timp, nu a direcționat suficiente investiții nici către agricultură, deși sectorul depinde în mare măsură de fondurile europene.

„Din cei aproximativ 720.000 de fermieri români, dacă Uniunea Europeană nu ar mai acorda subvențiile de peste două miliarde de euro anual, jumătate ar intra în faliment”, a spus Rareș Bogdan.

„Le-am explicat unor fermieri care criticau Uniunea Europeană că banii pe care îi primesc prin APIA nu provin de la Guvernul României, ci de la Uniunea Europeană. Fără acești bani, foarte mulți dintre ei nu ar putea rezista.”