Viorica Dăncilă l-a criticat dur pe premierul demis Ilie Bolojan, despre care a spus că este „arogant” și că se comportă ca într-o campanie electorală, în loc să răspundă problemelor cu care se confruntă România.

Fostul premier a spus că Ilie Bolojan este, în opinia sa, rupt de problemele reale ale românilor.

„Și arogant, dar mie mi se pare că dânsul este într-o campanie electorală. Adică dânsul este complet desprins de realitatea din România. Tocmai vorbeam de crizele suprapuse. Dânsul inaugurează creșe, pasaje în condițiile în care provocările cu care se confruntă România sunt foarte mari. Deci mie mi se pare că dânsul, în loc să dea un răspuns problemelor pe care le au românii, dânsul încearcă să se ducă în alte zone legate mai mult de imaginea dânsului”, a declarat Viorica Dăncilă în emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, difuzată pe Gândul.ro.

Viorica Dăncilă a criticat și explicațiile oferite de Ilie Bolojan în legătură cu întâlnirea avută cu președinta Curții Constituționale.

„Pe de altă parte, această abordare a dânsului, că trebuie să ne întâlnim cu șef de companie, păi nu poți să pui egalitate între președintele Curții Constituționale și un șef de companie. Adică, totuși, repet, este o separare a puterilor în stat. Nu mai există și tot dânsul a fost cel care a transformat executivul în legislativ.

Să nu uităm că Dânsul, de când a venit la putere, a guvernat prin asumarea răspunderii și ordonanțe de urgență. Parlamentul pentru dânsul nu prea a existat. Iar acum face același lucru în ceea ce privește justiția. Justiția nu i se subordonează. Justiția trebuie să fie independentă. Iar astfel de întâlniri trebuie făcute publice, dacă nu au nimic de ascuns”, a precizat Viorica Dăncilă.

Fostul premier a insistat astfel asupra separației puterilor în stat și asupra caracterului public pe care, în opinia sa, ar trebui să îl aibă astfel de întâlniri.

Ședința de luni a Curții Constituționale a avut loc după apariția informațiilor privind întâlnirea de vineri dintre Simina Tănăsescu și Ilie Bolojan.

Consiliul Superior al Magistraturii a cerut explicații publice referitoare la condițiile în care s-a desfășurat întrevederea, natura acesteia, motivul pentru care a avut loc în biroul președintelui Senatului și subiectele discutate.

CSM a arătat că informațiile apărute au generat „întrebări legitime”, în condițiile în care CCR urma să se pronunțe asupra unor cauze cu relevanță instituțională.

Curtea Constituțională a anunțat duminică seara că întâlnirile președintei instituției cu reprezentanții autorității executive au exclusiv caracter administrativ și organizatoric.