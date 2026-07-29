Europarlamentarul Rareș Bogdan a declarat că inițiativa pe care o susține alături de mai mulți lideri liberali reprezintă o „platformă liberal conservatoare” în interiorul PNL, nu o structură separată de partid.

Despre schimbarea statutului său în partid și despre faptul că a fost catalogat drept „disident” sau „pucist”, Rareș Bogdan a respins aceste caracterizări și a spus că a avut constant o poziție independentă în interiorul PNL.

„N-am fost pucist, eu doar mi-am spus că totdeauna am fost o voce mai specială, mai independentă și când era vorba de Florin Cîțu, și când era vorba de Ludovic Orban, și acum când e vorba de Ilie Bolojan”, a declarat Rareș Bogdan pentru Libertatea.

Europarlamentarul a afirmat că pozițiile sale în Parlamentul European nu sunt afectate de disputele interne din PNL și a enumerat funcțiile pe care le deține în structurile europene.

„Nimeni nu-mi ia relațiile de la Bruxelles, nimeni nu îmi ia poziționările, nimeni nu îmi ia pozițiile mele de vicepreședinte în Comisia de politică externă, de membru în cele mai multe comisii dintre toți eurodeputații liberali”, a spus Rareș Bogdan.

Referindu-se la noua grupare de idei din partid, europarlamentarul a precizat că aceasta nu reprezintă o construcție separată, ci o direcție politică pe care mai mulți liberali o susțin.

„Această platformă liberal conservatoare din cadrul PNL, nu în afara PNL, e o platformă de idei, în care credem noi că este linia pe care ar trebui să meargă PNL, dar sigur că suntem foarte deschiși la dezbatere”, a declarat Rareș Bogdan.

El a menționat mai mulți lideri liberali pe care îi consideră parte din această zonă politică, între care Alin Tișe, Hubert Thuma, Adrian Veștea și Toma Petcu.

„Are în interiorul său lideri foarte importanți”, a afirmat Rareș Bogdan, referindu-se la gruparea pe care o susține.

Europarlamentarul a explicat și de ce consideră că PNL ar trebui să își păstreze o orientare liberal-conservatoare.

„Eu cred că opțiunea pentru PNL, mai ales cunoscând foarte, foarte bine ce se întâmplă la nivelul european și știind foarte bine istoria Partidului Național Liberal de 152 de ani, aceasta este”, a spus Rareș Bogdan. El a afirmat că apropierea partidului de anumite teme asociate zonei progresiste ar putea afecta electoratul tradițional al formațiunii: „Cred că nu ne prinde haina progresistă. Cred că această apropiere de linia neoprogresistă, neomarxistă ne poate afecta din punct de vedere al bazei electorale a Partidului Național Liberal”.

Rareș Bogdan a susținut că electoratul PNL are în continuare o componentă conservatoare importantă și a făcut referire la rezultatele obținute de partid în zonele rurale și în orașele mici: „Baza Partidului Național Liberal este o bază conservatoare. Nu trebuie uitat că o bună parte din electoratul nostru nu e concentrat doar în urbanul mare”.

Rareș Bogdan a mai spus că PNL nu ar trebui să preia teme care au fost asociate în ultimii ani cu alte formațiuni politice. „Această intrare pe o zonă care a aparținut mai degrabă USR-ului, care și-a asumat-o, REPER-ului, mai nou SENS-ul doamnei Ciceală, nu este în folosul Partidului Național Liberal”, a declarat europarlamentarul.

El a adăugat că obiectivul unui partid politic trebuie să rămână guvernarea și aplicarea propriilor politici: „Scopul unui partid politic este să guverneze, să-și pună în aplicare politicile”.