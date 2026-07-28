Liberalul Alin Tișe, atac dur la conducerea PNL pentru dezastrul din Sănătate: „A trebuit să  moară bebeluși...”

După ce ministrul Sănătății a anunțat, ieri, că propune deblocarea a 7.805 de posturi în sistemul sanitar (spitale și servicii de ambulanță), Alin Tișe, liderul de la Cluj al PNL, a avut o intervenție dură la adresa colegilor din Guvern.

Azi e grevă în Sănătate, anunțată de o lungă perioadă de timp, dar Ilie Bolojan și guvernanții săi nu au găsit soluții măcar pentru o parte din cerințele corpului medical, astfel încât să împiedice această formă gravă de protest.

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, le reproșează colegilor de partid, aflați la vârful PNL, că au dus țara și partidul de râpă. Este revoltat de situația tragică din spitale care duce la moartea pacienților.

„A trebuit să moară bebeluși ca să vă treziți. Medicii și asistentele vor intra în grevă generală. Opriți-vă din această «crimă» îndreptată împotriva poporului român!”, a scris liberalul Alin Tișe, pe pagina sa de Facebook, cu referire la cazul unui copil din Constanța cu probleme medicale, care a murit în timp ce aștepta un loc pe secția ATI a spitalului Marie Curie din București. Tragedia s-a petrecut din cauza limitării locurilor în lipsa personalului medical, problemă la care Guvernul Bolojan a rămas mereu surd.

„Au murit copii, iar unii moraliști din PNL spun că întreaga clasă politică este vinovată. Și folosesc acest lucru ca argument în favoarea PNL. Este incredibil unde a ajuns acest partid!”, mai arată Tișe.

Nici măcar vicepremierul Oana Gheorghiu, care a construit un spital în curte la Marie Curie și știa bine situația unității de stat, nu a făcut niciun demers pentru deblocarea posturilor, o criză la nivel de țară.

După moartea bebelușului și „gălăgia” din presă, Guvernul a aprobat prin memorandum organizarea unui concurs pentru ocuparea a 22 de posturi de asistenţi la Spitalul de Copii „Marie Curie” din Capitală.

Alin Tișe nu este la prima intervenție și la primul demers în favoarea sistemului sanitar, aflat la un pas de colaps. Liberalul clujean a cerut sprijin Guvernului Bolojan, dar s-a izbit de un refuz. Reamintește că a cerut finanțare pentru Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii în regim monobloc, dar…

„Am cerut bani pentru construirea Spitalului Monobloc de Copii din Cluj. Guvernul PNL a refuzat.

Oare trebuie să se întâmple asemenea tragedii și la Cluj pentru a înțelege nevoia de a finanța spitalele?”, punctează în mesajul său președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe.

Investiția este susținută financiar de Consiliul Județean Cluj în condițiile în care Guvernul Bolojan a ignorat proiectul medical cu impact regional.

Tișe invocă și ipocrizia liderilor politici, care declamă că nu mai vor niciun acord sau sprijin cu PSD, refuzând să fie instaurat un guvern legitim. S-au înțeles, totuși, în privința intervenției de pe piața carburanților, nu însă și pentru evitarea crizei din sănătate.

„Ați susținut că «legarea cu lanțuri de guvernare» este dorința partidului, iar rămânerea la ciolan «până în 2028», cum spunea o minte înfierbântată, chiar dacă Guvernul a fost demis, este posibilă atât timp cât configurația Parlamentului (fără AUR) permite această anomalie.

Ați refuzat, timp de două luni, să oferiți țării un guvern stabil și un compromis politic, iar acum acest lucru se întoarce împotriva PNL. Astăzi (n.r. ieri), PNL a avut nevoie de voturile PSD. Desigur, de voturile celor care au venit la serviciu.

Guvernul PNL, demis și interimar, este încă la butoane și a uitat că nu mai face înțelegeri cu PSD. Totuși, așa au votat. Ce să vezi? Au uitat tocmai cei cărora le mirosea urât de PSD”, a mai punctat Tișe despre situația actuală.