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Grevă generală în spitale. Ce se întâmplă cu pacienții și ce servicii medicale vor fi asigurate

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Grevă generală în spitale. Ce se întâmplă cu pacienții și ce servicii medicale vor fi asigurateSpital. Sursă foto: Pixabay
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Din cuprinsul articolului

Federația SANITAS declanșează, marți,greva generală pe perioadă nedeterminată, însă reprezentanții sindicatului dau asigurări că pacienții nu vor fi lipsiți de îngrijirile medicale de care au nevoie. În timp ce urgențele și serviciile esențiale vor continua să fie asigurate, unele consultații și activități medicale care nu reprezintă urgențe ar putea fi reprogramate, în funcție de organizarea fiecărui spital.

SANITAS: „Pacienții nu vor fi lipsiți de îngrijirile de care au nevoie”

Federația SANITAS susține că greva generală nu urmărește blocarea activității din spitale și că, pe întreaga durată a protestului, vor fi respectate obligațiile legale privind continuitatea actului medical.

„Pe întreaga durată a grevei vom respecta obligaţiile legale privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale şi a serviciilor esenţiale, astfel încât pacienţii să nu fie lipsiţi de îngrijirile de care au nevoie”, au transmis reprezentanții federației.

Sindicaliștii au precizat că protestul va continua până când Guvernul va relua dialogul privind noua Lege a salarizării și va prezenta un proiect elaborat împreună cu partenerii sociali.

Greva generală din spitale. Ce servicii medicale vor funcționa în timpul grevei

Deși peste 500 de unități medicale din țară participă la greva generală, spitalele au anunțat că au luat măsuri pentru ca impactul asupra pacienților să fie cât mai redus.

La Spitalul Județean de Urgență Pitești, conducerea a anunțat că activitatea se va desfășura normal în toate structurile esențiale, inclusiv: UPU-SMURD, ATI, dializă, oncologie, neonatologie, neurologie, nlocul operator pentru urgențe, camerele de gardă și sterilizare și Laboratorul de Angiografie.

Reprezentanții unității medicale au precizat că au fost dispuse toate măsurile organizatorice necesare pentru gestionarea urgențelor și menținerea siguranței pacienților.

Pacienți

Sursa foto: Arhiva EVZ

Ce se întâmplă cu pacienții programați

În cazul serviciilor medicale care nu reprezintă urgențe, este posibil ca unele consultații și investigații să fie amânate.

Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu a anunțat că activitatea de urgență va fi asigurată, însă pacienții programați în Ambulatoriu vor fi reprogramați în cel mai scurt timp posibil. Situația poate diferi de la un spital la altul, în funcție de modul în care fiecare unitate își organizează activitatea pe durata grevei.

SANITAS: „Nu facem grevă împotriva pacienților”

Federația SANITAS insistă că protestul este îndreptat împotriva măsurilor propuse prin noua Lege a salarizării și a problemelor din sistemul sanitar, nu împotriva bolnavilor.

„Nu facem grevă împotriva pacienţilor şi nici împotriva spitalelor în care lucrăm. Facem grevă pentru ca aceste spitale să mai aibă oameni care să lucreze în ele. Facem grevă pentru apărarea sistemului public de sănătate. Facem grevă pentru că am ajuns la limită!”, au transmis sindicaliștii.

Sindicatul acuză că proiectul noii Legi a salarizării menține inechități între diferite categorii de personal și că, în forma actuală, ar putea duce la scăderea veniturilor pentru o parte dintre angajații din sănătate și asistență socială.

Ce trebuie să facă pacienții

Pacienții care au programări pentru consultații, investigații sau alte servicii medicale care nu reprezintă urgențe sunt sfătuiți să contacteze spitalul sau ambulatoriul unde urmează să se prezinte pentru a verifica dacă programarea este menținută sau va fi reprogramată.

În schimb, persoanele care au nevoie de îngrijiri medicale de urgență se pot adresa în continuare Unităților de Primiri Urgențe, deoarece aceste servicii vor funcționa pe durata grevei, potrivit măsurilor anunțate de spitale și Federația SANITAS.

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