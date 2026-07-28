Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, reacționează dur la adresa managerilor de spitale care intimidează personalul medical care intră în grevă. Să vedem contextul tensiunilor și mesajul transmis către medici și asistente. „Drepturile voastre nu pot fi anulate prin amenințări de niște impostori!” a scris acesta.

Alexandru Rogobete a lansat un atac public fără precedent la adresa managerilor de spitale și a șefilor de secție care folosesc intimidarea împotriva angajaților: „Să nu cumva să vă fie frică de ipocriții și impostorii ăștia!”

Deputatul PSD a reacționat după ce a primit informații conform cărora personalul medical este amenințat cu pierderea locului de muncă dacă participă la acțiunile de grevă.

Reacția secretarului de stat vine pe fondul unor mișcări sindicale și al protestelor tot mai ample în sistemul de sănătate. Medicii, medicii rezidenți, asistentele și personalul auxiliar își cer drepturile, acuzând epuizarea, lipsa de personal și inechitățile salariale.

În încercarea de a evita blocajele în spitale și de a-și proteja funcțiile, unii manageri și șefi de secție au recurs la presiuni asupra subalternilor.

Dreptul la grevă este garantat prin lege, însă vulnerabilitatea angajaților, în special a medicilor rezidenți, aflați la început de drum, este adesea exploatată de conducerile unităților medicale prin amenințări cu concedierea sau cu sancțiuni disciplinare.

Într-o postare pe rețelele de socializare, Alexandru Rogobete le cere managerilor de spitale să înceteze imediat aceste practici, amintindu-le că mandatul lor se bazează pe indicatori de performanță, nu pe un regim de teroare.

Acesta a punctat câteva aspecte critice la adresa conducerilor abuzive. Rogobete sugerează că mulți dintre managerii care recurg la amenințări ar avea probleme majore în a-și justifica propriul mandat dacă le-ar fi evaluate rezultatele și performanța.

Constată și o lipsă de respect față de efortul medical. Deputatul PSD condamnă umilirea celor care „stau nopți întregi la căpătâiul bolnavilor”.

„Managerul care își amenință medicii, rezidenții, asistentele sau orice alt angajat pentru că își exercită un drept nu mai are ce căuta în fruntea unui spital. Plecați acasă!”, a transmis acesta.

„Vreți să amenințați pe cineva? Amenințați-mă pe mine! Nu pe cei care stau nopți întregi la căpătâiul bolnavilor, pe cei pe care îi umiliți doar pentru că își cer drepturile. Nu aveți nicio limită? Ați uitat care este limita mandatului vostru? Vă spun eu: limita voastră este legea! Nu vă este rușine?”, a scris Alexandru Rogobete.

Pe lângă critica adusă administrațiilor spitalicești, mesajul lui Rogobete are și un rol puternic de încurajare pentru cadrele medicale. El le cere angajaților din sănătate să nu cedeze presiunilor, asigurându-i că dreptul lor la protest este protejat și că nu își vor pierde funcțiile.

Prin această luare de poziție, deputatul PSD se plasează clar de partea corpului medical, semnalând toleranță zero față de abuzurile de putere din interiorul spitalelor publice.