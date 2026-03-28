Managerii de spitale vor putea desface contractele de muncă ale medicilor care lucrează și la stat, și la privat

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat sâmbătă, în timpul emisiunii Insider Politic, că nu susține obligarea medicilor de a alege între activitatea din sistemul public și cea din mediul privat.

Oficialul a subliniat însă existența unor probleme legate de respectarea programului de lucru în spitalele de stat.

Există dezbateri tot mai frecvente privind modul în care medicii își împart activitatea între sectorul public și cel privat.

Ministrul a explicat că abordarea trebuie să țină cont de specificul profesiei medicale, dar și de responsabilitățile legale ale personalului din sistemul public.

Alexandru Rogobete a respins ideea unei separări stricte între cele două sisteme, precizând că nu consideră oportună impunerea unei astfel de obligații pentru medici.

„Sunt împotriva gândirii ca medicul să aleagă între public și privat, ori la public, ori la privat. Am fost împotrivă dintotdeauna și nu susțin această gândire. Medicina are particularitățile ei, este o profesie reglementată. Nu consider că este firesc acest lucru.”, a declarat ministrul.

Potrivit acestuia, activitatea medicală are un caracter specific, iar reglementările trebuie să reflecte complexitatea profesiei, fără a limita în mod rigid opțiunile de practică ale cadrelor medicale.

În același timp, ministrul a atras atenția asupra unei probleme pe care o consideră serioasă: plecarea unor medici din timpul programului de lucru din spitalele publice pentru a presta servicii în sistemul privat.

„Sunt total împotriva celor care pleacă din timpul programului de lucru de la public ca să profeseze în privat. Sunt atât de împotriva lor încât o să apară modificări legislative importante prin care vom crește instrumentele administrative pentru managerul unității sanitare astfel încât să le poată desface contractul de muncă.”, a spus Rogobete.

El a indicat că ministerul are în vedere schimbări legislative care să ofere managerilor de spitale pârghii mai clare pentru a interveni în astfel de situații.

Ministrul Sănătății a subliniat că aceste comportamente nu sunt doar o problemă de etică profesională, ci și o încălcare a legii.

„Nu că este imoral, că nu este deontologic, dar este ilegal. Și nu vreau să generalizăm. Există medici excepționali, personal medical, asistente, farmaciști excepționali în sistemul de sănătate care își fac treaba, care stau peste program, care fac mai multe gărzi decât prevede normativul, care sunt oameni de bună credință și care, din păcate, munca lor este umbrită de aceste excepții.”, a declarat acesta.

Oficialul a precizat că nu dorește să extindă aceste situații la nivelul întregului sistem, evidențiind existența unui număr mare de profesioniști care respectă regulile și își îndeplinesc atribuțiile.

În intervenția sa, Alexandru Rogobete a insistat asupra necesității unui climat bazat pe respect, atât pentru pacienți, cât și pentru personalul medical.

„Pacienții au nevoie de demnitate, au nevoie de respect. Personalul medical are nevoie de respect pentru profesii și pentru ceea ce face.”, a punctat ministrul.

De asemenea, el a afirmat că susține cadrele medicale, dar nu va tolera abaterile de la obligațiile profesionale.

„Sunt de partea cadrelor medicale și de partea personalului medical, dar niciodată nu voi acoperi asemenea comportamente și niciodată nu voi fi de partea celor care fentează sistemul doar pentru că ei cred că au doar drepturi, nu și obligații.”, a precizat ministrul.