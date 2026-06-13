Campionatul Mondial de fotbal programează la sfârșitul acestei săptămâni o serie de confruntări extrem de spectaculoase în faza grupelor. Fanii sportului rege din România se pregătesc pentru nopți albe și transmisiuni de gală, deoarece diferențele de fus orar mută majoritatea partidelor la orele serii sau chiar pe parcursul nopții și al dimineții.

Weekendul aduce la rampă câteva dintre marile favorite ale competiției globale, printre care selecționata spectaculoasă a Braziliei sau puternica echipă a Germaniei, ambele având misiuni importante în economia calificării în fazele eliminatorii.

Ziua de sâmbătă începe în forță pentru telespectatorii din România, dar oferă și dueluri foarte tari în a doua parte a zilei. Unul dintre cele mai așteptate meciuri este cel al selecționatei din America de Sud, Brazilia, care dă piept cu o formație africană extrem de incomodă.

Meciurile zilei de sâmbătă și orele de începere conform fusului orar din România sunt următoarele:

Grupa B: Qatar vs Elveția, partida este programată la ora 22:00

Grupa C: Brazilia vs Maroc, meciul de gală începe la ora 01:00 (în noaptea de sâmbătă spre duminică)

Ziua de duminică aduce un volum și mai mare de fotbal de înaltă calitate, fiind programate nu mai puțin de cinci confruntări de top. Programul este ideal pentru cei care vor să își petreacă finalul de weekend în fața ecranelor, începând încă de la primele ore ale dimineții și continuând până târziu în noapte.

Programul complet al meciurilor de duminică transmise la orele României:

Grupa C: Haiti vs Scoția, fluierul de start se dă la ora 04:00 dimineața

Grupa D: Australia vs Turcia, se dispută de la ora 07:00 dimineața

Grupa E: Germania vs Curaçao, meciul începe la ora 20:00

Grupa F: Olanda vs Japonia, o confruntare de lux programată la ora 23:00

Grupa E: Coasta de Fildeș vs Ecuador, meciul începe la ora 02:00 (în noaptea de duminică spre luni)

Meciurile de duminică seară se anunță cruciale, în special cel al Germaniei, care caută să își impună ritmul în grupa sa, dar și duelul tactic dintre Olanda și Japonia, două echipe cu stiluri de joc complet diferite. Toate aceste confruntări de la Campionatul Mondial promit un spectacol total pentru pasionații de sport.