Percheziții la DSU și la mai multe spitale din București și din țară. Medici cunoscuți, în vizorul procurorilor

Procurorii ar fi făcut percheziţii la Departamentul pentru Situatii de Urgenţă (DSU) şi la mai multe spitale din țară și din Capitală. În urma verificărilor, aceștia ar fi ridicat telefoane şi documente de la angajaţi, inclusiv de la conducerea instituţiilor. Sursele Observator spun faptul că în centrul anchetei s-ar afla mai mulţi medici cunoscuți, suspectaţi că nu ar fi respectat obligaţiile de prezenţă la locul de muncă.

Procurorii fac verificări la două spitale din Bucureşti, Spitalul Floreasca şi Spitalul Gerota, ridicând contracte de muncă, fişe de post şi pontaje pentru a vedea dacă medicii au lucrat şi la Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă.

În paralel, două spitale din ţară, din judeţele Mureş şi Bihor, fac obiectul aceleiaşi anchete.

Perioada vizată în anchetă este octombrie 2021 până în prezent, adică în plină pandemie. Sursele menţionează că au fost ridicate şi telefoane mobile de la vârful DSU.

Întrebat despre această situaţie, Raed Arafat, şeful DSU, a precizat că nu doreşte să comenteze o anchetă aflată în desfăşurare.

Până acum, instituţia nu a oferit nicio reacţie oficială. Ancheta este coordonată de Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel Bucureşti şi este în desfăşurare.

In urma cu trei zile, procurorii DNA Timişoara au efectuat percheziţii la Spitalul de Boli Infecţioase „Victor Babeş”, ridicând documente legate de achiziţia de aparatură medicală. Activitatea medicală a unităţii nu a fost afectată.

Conducerea spitalului a anunțat că verificările vizează doar aspecte administrative şi că oferă întreg sprijinul anchetatorilor. Reprezentanţii unităţii au subliniat că actul medical se desfăşoară normal, iar spitalul respectă legislaţia şi standardele profesionale.

Schimbarea conducerii spitalului este programată pentru 1 aprilie 2026, după ce mandatul managerului Cristian Oancea nu a fost prelungit.

„Spitalul de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie «Dr. Victor Babeş» Timişoara confirmă faptul că, în cursul zilei de astăzi, reprezentanţi ai Direcţiei Naţionale Anticorupţie desfăşoară activităţi de verificare, fiind solicitate şi ridicate documente. Conducerea unităţii sanitare subliniază că acordă întreg sprijinul organelor de anchetă şi colaborează deschis pentru clarificarea tuturor aspectelor vizate”, au transmis reprezentanţii spitalului.