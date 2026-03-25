Program strict pentru medici în spitale, ca să nu mai evadeze la privat. Măsurile pregătite de Rogobete

Sursă foto: Freepik
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat miercuri că, în cursul săptămânii viitoare, va fi pusă în transparență decizională o propunere legislativă care vizează modul de organizare și funcționare a programului personalului medical din unitățile sanitare.

Potrivit acestuia, modificările vor viza un ordin de ministru și vor aduce clarificări privind activitatea medicilor și a celorlalte cadre medicale, inclusiv aplicarea normelor pentru o ordonanță de urgență adoptată în toamna anului trecut.

„Săptămâna viitoare va apărea în transparență decizională modificarea unui ordin de ministru care reglementează modul de organizare și funcționare al programului personalului medical în unitățile sanitare”, a declarat ministrul.

Schimbări la plata serviciilor medicale

Ministrul a precizat că unele modificări au intrat deja în vigoare de la 1 ianuarie, în special în ceea ce privește plata serviciilor din ambulatoriul de specialitate și spitalizarea de zi.

Astfel, valoarea punctului a fost majorată la 6,5 lei, urmând ca o nouă creștere să aibă loc în ianuarie anul viitor, până la 8 lei. Potrivit oficialului, aceste schimbări sunt menite să asigure sustenabilitatea și funcționarea ambulatoriului de specialitate.

În paralel, Casa Națională de Asigurări de Sănătate și Ministerul Sănătății lucrează la modificarea Contractului-cadru, astfel încât spitalizarea de zi să fie plătită în funcție de serviciile efectiv realizate, nu de numărul de paturi.

Alexandru Rogobete: Să profeseze în privat, dar după finalizarea programului de lucru la spitalul public

Proiectul care urmează să fie publicat va introduce instrumente administrative suplimentare pentru managerii de spitale și șefii de secții, cu scopul de a eficientiza activitatea medicală.

Ministrul a mai spus că este necesară o delimitare clară între activitatea din sistemul public și cea din mediul privat: „Sunt ferm împotriva celor care nu înțeleg că au dreptul să profeseze în mediul privat, dar după finalizarea programului de lucru la spitalul public”.

Verificări în curs pentru scutirile de la gardă

În același context, oficialul a anunțat discuții cu Ministerul Muncii pentru modificarea legislației privind concediile de odihnă. Autoritățile iau în calcul introducerea unor termene clare pentru depunerea cererilor de concediu, după ce, în urma controalelor, au fost identificate situații în care acestea erau completate, dar nu și depuse oficial. Ministrul a mai precizat că sunt în desfășurare verificări privind scutirile de la efectuarea gărzilor în sistemul sanitar. „Am cerut o reexpertizare a lor, pare că durează mai mult decât mă așteptam”, a spus Alexandru Rogobete.

