Guvernul a inclus pe agenda preliminară a ședinței de vineri un memorandum privind inițierea discuțiilor cu Statele Unite pentru un nou acord de împrumut destinat finanțării achizițiilor de echipamente militare americane.

Documentul prevede aprobarea transmiterii unei scrisori oficiale către Guvernul SUA prin care România își exprimă intenția de a începe consultări pentru accesarea unor fonduri suplimentare prin programul american Foreign Military Financing (FMF) Direct Loans.

Demersul este considerat important pentru continuarea și accelerarea programelor de modernizare a Armatei României în perioada 2026-2035.

Programul Foreign Military Financing reprezintă unul dintre principalele instrumente prin care Statele Unite sprijină statele aliate și partenere în procesul de modernizare a forțelor armate.

Prin acest mecanism, țările eligibile pot contracta împrumuturi avantajoase pentru achiziționarea de echipamente, sisteme și servicii de apărare de origine americană.

Potrivit memorandumului aflat pe masa Executivului, Ministerul Apărării Naționale urmează să comunice autorităților americane valoarea estimată a finanțării pe care România intenționează să o acceseze și o listă preliminară a programelor care ar putea beneficia de aceste fonduri.

Guvernul subliniază că transmiterea notificării reprezintă doar o etapă preliminară a consultărilor și nu generează obligații juridice sau financiare pentru partea română.

România beneficiază deja de finanțare prin programul FMF. Din plafonul pus la dispoziție de autoritățile americane, statul român a contractat în 2024 un împrumut în valoare totală de 920 de milioane de dolari.

Din această sumă, 700 de milioane de dolari au fost alocate Ministerului Apărării Naționale, iar 220 de milioane de dolari au revenit Ministerului Economiei.

Împrumutul are o perioadă de rambursare de 12 ani și include un an de grație. Conform datelor prezentate de Guvern, fondurile devin disponibile la 25 septembrie 2027.

Departamentul de Stat al SUA a reautorizat pentru anul 2026 fonduri suplimentare de 8 miliarde de dolari pentru programul FMF Direct Loans și alte 8 miliarde de dolari pentru garanții de împrumut.

În acest context, Ministerul Apărării Naționale a început o analiză privind posibilitatea utilizării extinse a acestui mecanism.

Potrivit documentului guvernamental, evaluarea preliminară arată că România ar putea accesa suplimentar aproximativ 3 miliarde de dolari pentru finanțarea unor programe de înzestrare aflate deja în derulare.

Autoritățile precizează că aceste sume ar putea fi folosite pentru contracte existente realizate prin acorduri guvern-la-guvern de tip Letter of Offer and Acceptance (LOA), precum și pentru modificarea unor contracte aflate în execuție.

Guvernul susține că o astfel de finanțare nu ar presupune majorarea bugetului Ministerului Apărării, deoarece creditele necesare sunt deja incluse în bugetul aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2026.

Executivul argumentează că finanțarea prin FMF reprezintă o alternativă cu costuri reduse comparativ cu alte forme de împrumut.

Conform documentului, dobânda este calculată în funcție de costurile de finanțare ale Statelor Unite, iar diferența dintre costul împrumuturilor pe termen de 12 ani în dolari pentru România și cel al SUA este estimată la aproximativ 2,2 puncte procentuale.

Nivelul exact al dobânzii este stabilit la momentul contractării și este prevăzut în acordul bilateral de împrumut.

Guvernul consideră că un nou împrumut FMF ar completa mecanismul european SAFE și ar contribui la finanțarea programelor incluse în Planul de Înzestrare a Armatei României 2026-2035.

Potrivit datelor din Legea bugetului de stat, în perioada 2026-2029 sunt prevăzute aproximativ 110,5 miliarde de lei pentru programele de înzestrare ale Ministerului Apărării Naționale.

Din această sumă, circa 2,85 miliarde de lei provin din împrumutul FMF contractat în 2024, iar aproximativ 40,4 miliarde de lei sunt estimate să fie finanțate prin instrumentul european SAFE.

La 25 septembrie 2024, Statele Unite și România au semnat un acord de împrumut FMF în valoare de 920 de milioane de dolari.

Ambasada SUA la București a anunțat atunci că Washingtonul oferă și un grant de până la 60 de milioane de dolari pentru acoperirea unei părți din costurile finanțării.

Fondurile sunt destinate accelerării programului de modernizare militară al României, inclusiv pentru achiziția de tancuri Abrams și pentru dezvoltarea unor proiecte de producție de muniție.

La momentul semnării acordului, ambasadoarea SUA în România, Kathleen Kavalec, a declarat că România a demonstrat că este „un furnizor de securitate” în cadrul NATO, iar directorul Agenției pentru Cooperare în Domeniul Apărării a SUA (DSCA), Michael Miller, a afirmat că împrumuturile directe FMF sunt rezervate „celor mai importanți parteneri” ai Statelor Unite.

Noul memorandum aflat pe agenda Guvernului reprezintă primul pas formal pentru evaluarea accesării unor fonduri suplimentare, în contextul accelerării programelor de modernizare a armatei și al consolidării cooperării strategice dintre România și Statele Unite.