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SUA reduc participarea în forțele NATO. Ce schimbări anunță Washingtonul pentru aliați

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SUA reduc participarea în forțele NATO. Ce schimbări anunță Washingtonul pentru aliațiArmata NATO. Sursă foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Statele Unite au notificat oficial NATO cu privire la reducerea contribuției sale în cadrul Modelului de Forțe al Alianței, structură care include și forțele de reacție rapidă. Anunțul a fost făcut prin intermediul Comandamentului European al SUA, care susține că statele europene și Canada trebuie să își asume un rol mai important în apărarea colectivă și să contribuie cu mai multe resurse militare, potrivit UNN.

Potrivit unei declarații a Comandamentului European al SUA (EUCOM), decizia face parte din noua strategie americană de apărare și urmărește o distribuire mai echilibrată a responsabilităților între membrii NATO.

SUA reduc participarea în forțele NATO

Oficialii americani susțin că noua abordare urmărește creșterea rolului statelor europene în asigurarea propriei securități. Conform informațiilor prezentate de EUCOM, inițiativa este coordonată de secretarul adjunct al apărării pentru politică, Elbridge Colby.

„A existat o codependență nesănătoasă a Modelului de Forțe NATO de trupele americane. Președintele Trump, secretarul apărării Hegseth și alții au afirmat clar că acest lucru trebuie să se schimbe — și se va schimba”, a declarat generalul Alexus Grynkewich, comandantul Comandamentului European al SUA.

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Acesta a explicat că Statele Unite trebuie să își gestioneze resursele militare ținând cont de posibilitatea apariției unor crize simultane în mai multe regiuni ale lumii.

Pentagonul consideră că aliații pot contribui mai mult

Potrivit poziției exprimate de Departamentul american al Apărării, statele europene și Canada dispun deja de capacitățile necesare pentru a-și consolida propriile structuri de apărare. Washingtonul apreciază că aliații pot crește în special contribuțiile în domeniul aviației, inclusiv prin utilizarea aeronavelor fără pilot, precum și în componenta maritimă.

„Aliații au făcut deja pași înainte. Națiunile au oportunitatea de a-și demonstra forța și angajamentul față de apărarea colectivă înaintea summitului NATO de la Ankara”, a adăugat Grynkewich.

Discuții în NATO privind înlocuirea unor capacități americane

Tema reducerii participării americane a fost analizată de aliați în cadrul unei reuniuni desfășurate la sediul SHAPE din Mons, Belgia, în perioada 2-3 iunie. Potrivit Comandamentului European al SUA, modificările au fost pregătite timp de mai multe luni în coordonare cu structurile NATO și cu armata americană.

Washingtonul consideră că noul model de forțe va permite Alianței să își adapteze mai bine planurile de apărare și să reducă dependența de resursele militare americane. Oficialii americani susțin că o astfel de reorganizare va oferi Statelor Unite o flexibilitate mai mare pentru a utiliza propriile capacități militare și în alte zone considerate prioritare la nivel global.

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