SpaceX urmează să publice primul său raport financiar de la debutul spectaculos pe bursă din 12 iunie, iar investitorii așteaptă rezultatele cu atenție, pe fondul întrebărilor privind evaluarea foarte ridicată a companiei și perspectivele de creștere, potrivit Reuters.

Raportul va fi prezentat după închiderea ședinței de tranzacționare de la New York, la ora 16:00 (20:00 GMT), iar conducerea companiei va participa ulterior la o transmisiune online dedicată investitorilor.

La prezentarea rezultatelor sunt așteptați directorul general Elon Musk, președinta Gwynne Shotwell și directorul financiar Bret Johnsen.

Publicarea raportului este considerată un moment important pentru piață, deoarece va oferi primele indicii despre capacitatea SpaceX de a susține ritmul accelerat al investițiilor în inteligență artificială și proiectele spațiale prin profiturile generate de serviciul de internet prin satelit Starlink.

Investitorii din piața opțiunilor estimează că acțiunile SpaceX ar putea înregistra o variație de aproximativ 15% imediat după publicarea rezultatelor financiare. O astfel de mișcare ar echivala cu o modificare de aproximativ 225 de miliarde de dolari a valorii de piață a companiei.

Opțiunile oferă investitorilor dreptul de a cumpăra sau de a vinde o acțiune la un preț prestabilit într-o anumită perioadă. În cazul SpaceX, datele furnizate de compania de analiză ORATS indică faptul că investitorii sunt ușor mai înclinați către un scenariu negativ, semn că există îngrijorări privind rezultatele financiare.

„Nivelul general al volatilității este uriaș”, a declarat Ophir Gottlieb, director executiv al firmei de cercetare și tehnologie financiară Capital Market Laboratories.

Acțiunile SpaceX au înregistrat o scădere semnificativă după debutul record din 12 iunie, pe măsură ce investitorii au început să pună sub semnul întrebării evaluarea companiei.

Potrivit informațiilor disponibile, SpaceX este evaluată la aproximativ 77 de ori veniturile estimate, un nivel considerat foarte ridicat comparativ cu alte companii listate. În acest context, raportul financiar va fi analizat atent pentru a vedea dacă ritmul de creștere al veniturilor și profitabilitatea Starlink pot justifica această evaluare.

Analiștii subliniază că istoricul foarte scurt de tranzacționare al acțiunilor, corelat cu incertitudinile privind performanța financiară, a determinat o creștere neobișnuit de mare a prețului opțiunilor, peste nivelurile întâlnite în mod obișnuit la companiile mature de pe bursă.

Pe lângă cifrele financiare, investitorii vor urmări cu atenție comentariile conducerii privind perspectivele afacerii Starlink, care reprezintă una dintre principalele surse de venit ale companiei.

De asemenea, este posibil ca în cadrul conferinței cu investitorii să fie adresate întrebări referitoare la eventualele planuri privind o posibilă fuziune între SpaceX și Tesla, subiect care a alimentat numeroase speculații în ultimele luni.

Răspunsurile oferite de Elon Musk și echipa sa ar putea influența semnificativ evoluția acțiunilor în următoarele zile și ar putea clarifica direcția strategică a companiei într-o perioadă în care investițiile în inteligență artificială și explorarea spațiului necesită resurse financiare tot mai mari.