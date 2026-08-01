Producătorul farmaceutic danez Novo Nordisk a înregistrat o scădere accentuată pe piața bursieră la sfârșitul acestei săptămâni. Progresul unui important candidat din portofoliul de cercetare a fost oprit după ce testele clinice avansate nu au oferit rezultatele scontate. Acțiunile companiei au consemnat un recul puternic în urma publicării datelor referitoare la molecula experimentală ziltivekimab, concepută pentru pacienții cu afecțiuni cardiovasculare, conform CNBC.

Potrivit informațiilor oficiale prezentate de reprezentanții grupului farmaceutic, tratamentul nu a reușit să demonstreze o reducere semnificativă din punct de vedere statistic a riscului de apariție a evenimentelor cardiovasculare majore.

Indicatorii urmăriți în cadrul cercetării au vizat prevenirea decesului din cauze cardiovasculare, a infarctului miocardic și a accidentului vascular cerebral, în comparație cu efectul unui produs placebo. Cu toate acestea, comunitatea medicală a observat că substanța a generat anumite reacții biologice favorabile în timpul evaluării.

Cercetarea s-a desfășurat pe un eșantion reprezentativ de peste 6.300 de persoane diagnosticate cu boli cardiovasculare aterosclerotice, afecțiuni renale cronice și valori ridicate ale parametrilor de inflamație în organism. În ceea ce privește profilul de siguranță, rata generală a efectelor secundare a fost comparabilă cu cea înregistrată în grupul celor care au primit placebo. Totuși, datele au indicat o frecvență mai ridicată a infecțiilor severe la pacienții tratați cu ziltivekimab, în timp ce rata mortalității generale nu a prezentat diferențe semnificative între cele două grupuri.

Efectul anunțului a fost imediat pe piețele financiare. Acțiunile Novo Nordisk s-au depreciat cu până la 10%, reflectând îngrijorarea investitorilor în raport cu capacitatea companiei de a-și consolida portofoliul de produse inovatoare. Testul clinic eșuat vine într-un moment sensibil pentru grupul danez, care încearcă să își mențină credibilitatea privind strategia de expansiune și dezvoltare pe termen lung, cu un accent deosebit pe piața din Statele Unite ale Americii.

În paralel, compania mizează pe succesul comercial al variantei sub formă de tablete a tratamentului Wegovy pentru scăderea în greutate. Produsul a fost lansat în SUA la începutul anului și a fost introdus ulterior pe piețele din Marea Britanie și Emiratele Arabe Unite. Cu toate acestea, competiția din sectorul tratamentelor pentru obezitate se intensifică, în special din partea rivalilor de la Eli Lilly, ceea ce obligă Novo Nordisk să caute în permanență noi surse de creștere.

În ciuda rezultatelor modeste ale cercetării, conducerea științifică a grupului susține că direcția strategică nu va fi modificată. Directorul ştiinţific al Novo Nordisk, Martin Holst Lange, a declarat că eşecul studiului nu schimbă angajamentul companiei faţă de dezvoltarea de tratamente pentru bolile cardiovasculare.

De cealaltă parte, comunitatea de analiști financiari a oferit interpretări nuanțate ale situației. Experții de la Jefferies și Citi au subliniat că scăderea bruscă a cotațiilor bursiere poate fi considerată exagerată, având în vedere că molecula ziltivekimab reprezenta doar o fracțiune restrânsă din valoarea estimată a portofoliului viitor al Novo Nordisk.

Totuși, specialiștii din piață avertizează că eșecul clinic limitează oportunitățile de diversificare în afara zonei tratamentelor pentru scăderea în greutate. Acest lucru accentuează dependența companiei de succesul comercial al portofoliului destinat obezității. Un tablou mai complet asupra stării financiare a grupului va fi disponibil săptămâna viitoare, când Novo Nordisk va prezenta raportul financiar aferent trimestrului al doilea.