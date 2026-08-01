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Criza migranților din Ceuta s-a încheiat. Anunțul făcut de ministrul spaniol de Externe după tensiunile din UE

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Criza migranților din Ceuta s-a încheiat. Anunțul făcut de ministrul spaniol de Externe după tensiunile din UEGranita dintre Maroc și Spania. sursa: captura telegram
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Din cuprinsul articolului

Afluxul masiv de persoane care a vizat enclava spaniolă Ceuta s-a încheiat, după ce majoritatea covârșitoare a celor peste 50.000 de migranți s-au întors pe teritoriul marocan. Anunțul oficial a fost făcut de ministrul spaniol de Externe, Jose Manuel Albares, care a subliniat că situația a revenit la normal. „Aproape toţi cei care ajunseseră în Ceuta s-au întors între timp în Maroc”, a scris Albares pe X, conform dpa.

Criza migranților din Ceuta s-a încheiat. Anunțul făcut de ministrul spaniol de Externe după tensiunile din UE

Șeful diplomației de la Madrid a oferit asigurări privind securitatea frontierelor europene, precizând că integritatea zonei de liberă circulație nu a fost compromisă în niciun moment. În plus, oficialul a menționat că nicio persoană nu a putut ajunge pe continent fără o identificare prealabilă strictă.

Aprecierea vine ca o replică la valul de opoziție și critici apărut din partea altor țări partenere. Albares a condamnat „confuzia condusă de interese” generată în jurul acestui eveniment, evitând totuși să menționeze explicit guvernele vizate, după ce Italia luase decizia de a suspenda temporar acordul Schengen în relația cu Spania.

Marocani trecând granița în Spania

Marocani trecând granița în Spania. sursa: captura Telegram

Confirmare de la nivelul Comisiei Europene

Modul în care a fost gestionat evenimentul a fost certificat și la nivelul executivului european. Comisarul european pentru migrație, Magnus Brunner, a confirmat detaliile furnizate de partea spaniolă în urma unei convorbiri purtate cu ministrul Albares. „Practic toţi cei care au intrat în Ceuta s-au întors ... Nicio persoană nu a trecut pe partea continentală a UE”, a scris Magnus Brunner pe X.

Reuniuni de urgență la nivelul Uniunii Europene

Deși numărul migranților a scăzut dramatic, oficialii de la Bruxelles mențin subiectul pe agenda de lucru. Un reprezentant al președinției irlandeze a Consiliului UE a precizat că un grup de experți din țările membre se va reuni pentru a analiza detaliile din teren și implicațiile acestui val migrator.

În paralel, pentru prima zi a săptămânii viitoare a fost convocată o ședință a ambasadorilor statelor membre. Întâlnirea are ca scop evaluarea de ansamblu a contextului de securitate și asigurarea unei mai bune coordonări la nivel comunitar.

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