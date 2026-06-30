Comisar-șef de Poliție, arestat pentru luare de mită

Un comisar-șef din Inspectoratul de Poliție Județean Buzău a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, la solicitarea procurorilor Direcției Naționale Anticorupție (DNA). Ofițerul este acuzat de luare de mită în formă continuată.

Potrivit anchetatorilor, polițistul ar fi pretins 15.000 de euro și ar fi primit în total 77.500 de lei de la două persoane pentru a-l ajuta pe unul dintre acestea – un condamnat – să formuleze un denunț care să îi permită obținerea unei reduceri a pedepsei în apel.

Comisarul de Poliție a fost prins în flagrant după ce a primit ultima tranșă de 7.500 de lei, sumă pe care a schimbat-o imediat în lire sterline la o casă de schimb valutar. DNA a publicat în premieră și fotografii de la momentul prinderii în flagrant.

La data de 28 iunie 2026, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București a admis propunerea de arestare preventivă formulată de procurorii DNA.

„La data de 28 iunie 2026, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București a admis propunerea de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile formulată de procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție față de inculpatul ANGHEL PETRE-DANIEL, ofițer de poliție din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (I.P.J.) Buzău, cu grad de comisar șef în cadrul Poliției municipiului Buzău, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită”, se arată în comunicatul DNA.

„În perioada noiembrie 2025-iunie 2026, inculpatul Anghel Petre-Daniel ar fi pretins de la două persoane (martori în cauză) suma de 15.000 de euro și ar fi primit de la aceștia, la diferite intervale de timp, suma totală de 77.500 de lei, în legătură cu îndeplinirea unui act contrar îndatoririlor sale de serviciu, în sensul în care l-ar fi ajutat pe unul din martorii respectivi să formuleze un denunț la Poliția orașului Mizil și I.P.J. Buzău, prin indicarea persoanei ce ar fi urmat să comită o faptă prevăzută de legea penală, actul de sesizare fiind necesar pentru ca martorul (condamnat într-un alt dosar la pedeapsa închisorii cu executarea pedepsei) să beneficieze, în faza apelului, de o reducere a pedepsei.”

„Pe fondul aceleiași activități infracționale, la data de 27 iunie 2026, inculpatul Anghel Petre-Daniel a primit de la persoanele respective suma de 7.500 de lei, pe care a schimbat-o imediat la o casa de schimb valutar, rezultând suma de 1.230 lire sterline și 45 de lei, ocazie cu care procurorii anticorupție au procedat la constatarea infracțiunii flagrante.”

Dosarul este instrumentat de Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție din cadrul DNA.