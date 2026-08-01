O nouă anchetă desfășurată de autoritățile din Italia aduce în prim-plan practicile de sclavie modernă din sectorul agricol. Patru cetățeni români sunt cercetați de procurorii din regiunea Sicilia sub acuzația că au exploatat crunt mai mulți lucrători străini, pe care i-au supus unor condiții de muncă și de trai extrem de dure, notează safenews.md.

Anchetatorii au stabilit că principalul suspect în acest dosar este un cetățean român considerat liderul grupului infracțional. Față de acesta s-a dispus măsura arestului la domiciliu. Ceilalți trei conaționali implicați au primit citații pentru a se prezenta în fața autorităților judiciare. Dosarul este gestionat de procuratura din Enna, o zonă din centrul insulei Sicilia recunoscută la nivel național pentru culturile extinse de citrice.

Afectați de abuzuri, patru muncitori de origine marocană au decis să depună plângere la carabinieri. Aceștia au reclamat că au fost supuși unei exploatări severe în perioada cuprinsă între lunile ianuarie și mai ale anului 2024, în timp ce lucrau la culesul portocalelor pe teritoriul localităților Enna și Regalbuto.

Victimele prestau activități fizice solicitante de aproximativ 70 de ore săptămânal, fără a beneficia de nicio zi de odihnă. Compensația financiară primită era de doar un euro pentru fiecare ladă de fructe adunată. Constrângerea și menținerea lor în acest regim de muncă se făceau prin amenințări constante și acte repetate de violență.

Rolul celorlalți trei suspecți români era acela de a gestiona locuințele destinate lucrătorilor. Spațiile puse la dispoziție erau lipsite de utilități de bază, precum apa curentă sau energia electrică.

În plus, costul chiriei era oprit direct din veniturile deja extrem de reduse ale muncitorilor. În cazul în care aceștia protestau sau refuzau condițiile impuse, erau amenințați imediat cu evacuarea din locuințe.

Procesul se află în prezent în fază de anchetă preliminară. Conform legislației italiene în vigoare, cei patru cetățeni marocani recunoscuți ca victime ale acestei forme grave de exploatare prin muncă pot solicita și primi un permis special de ședere pe teritoriul Italiei.

Acest caz scoate din nou la iveală vulnerabilitatea extremă a muncitorilor migranți din agricultura italiană, unde rețelele ilegale continuă să obțină profituri pe seama persoanelor aflate în situații precare.

Potrivit datelor dintr-un raport dat publicității în martie 2026 de către organizațiile italiene pentru protecția drepturilor lucrătorilor, fenomenul este în continuă creștere. În cursul anului 2024 au fost înregistrate 1.249 de cazuri de exploatare prin muncă, ceea ce reprezintă o creștere cu aproape 50% față de cele 834 de cazuri raportate în anul anterior.