Un cetățean columbian a fost expulzat din Polonia și a primit interdicție de intrare în spațiul Schengen pentru următorii cinci ani după ce a fost surprins făcând salutul nazist în timpul unei vizite la fostul lagăr de exterminare Auschwitz-Birkenau, potrivit TVP World.

Autoritățile poloneze au încadrat fapta drept promovare publică a ideologiei naziste și profanare a unui loc dedicat memoriei victimelor Holocaustului.

Incidentul s-a petrecut la mijlocul lunii iulie, la unul dintre cele mai importante memoriale ale Holocaustului din lume.

Cazul evidențiază politica fermă a Poloniei față de manifestările care glorifică regimurile totalitare, în special în locurile cu o puternică încărcătură istorică și simbolică.

Potrivit TVP World, bărbatul, în vârstă de 34 de ani, vizita fostul lagăr de concentrare și exterminare Auschwitz-Birkenau atunci când a fost surprins de agenții de securitate făcând salutul nazist în timp ce era fotografiat.

Autoritățile au precizat că acesta locuia și lucra în regiunea Wielkopolska, din vestul Poloniei. După intervenția personalului de pază al muzeului, cazul a fost preluat de poliție, iar procurorii au deschis o anchetă.

Anchetatorii au decis să îl acuze de promovarea publică a ideologiei naziste și de profanarea unui loc de comemorare a victimelor Holocaustului, infracțiuni tratate cu severitate de legislația poloneză.

În timpul anchetei, autoritățile au confiscat telefonul mobil folosit pentru realizarea fotografiilor. Bărbatul și-a recunoscut fapta și a acceptat să plătească o amendă în valoare de 2.000 de zloți, echivalentul a aproximativ 460 de euro.

Ulterior, acesta a fost predat Poliției de Frontieră din Cracovia. Instituția a emis o decizie de returnare, motivând că prezența sa reprezintă un risc pentru ordinea și siguranța publică.

Un tribunal din Polonia a dispus plasarea acestuia într-un centru pentru cetățeni străini din orașul Przemyśl până la finalizarea procedurilor administrative de expulzare.

Pe lângă deportare, autoritățile au decis interzicerea accesului bărbatului atât în Polonia, cât și în toate statele din spațiul Schengen pentru o perioadă de cinci ani.

Măsura reflectă poziția fermă adoptată de autoritățile poloneze în cazurile care implică manifestări de susținere a ideologiei naziste, în special atunci când acestea au loc în fostele lagăre de concentrare și exterminare.

Codul penal din Polonia prevede sancțiuni pentru promovarea publică a ideologiilor naziste, fasciste, comuniste sau a altor regimuri totalitare. În funcție de gravitatea faptelor, persoanele găsite vinovate pot primi amenzi, restrângerea libertății sau pedepse cu închisoarea de până la doi ani.

Autoritățile poloneze consideră fostele lagăre naziste locuri de comemorare care trebuie protejate cu strictețe, iar orice manifestare care insultă memoria victimelor este tratată cu maximă seriozitate.

Auschwitz-Birkenau a fost construit de Germania nazistă în Polonia ocupată în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial și a devenit cel mai mare lagăr de concentrare și exterminare al regimului nazist.

Potrivit estimărilor istorice, peste 1,1 milioane de persoane au fost ucise în complexul de lagăre, majoritatea fiind evrei. Memorialul este înscris în patrimoniul mondial UNESCO și primește anual milioane de vizitatori din întreaga lume, fiind unul dintre cele mai importante locuri dedicate comemorării victimelor Holocaustului.