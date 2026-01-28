Politica

Rareș Bogdan (PPE): Vizitați lagărul de la Auschwitz-Birkenau! Veți căpăta putere în lupta cu nedreptatea

Rareș Bogdan (PPE): Vizitați lagărul de la Auschwitz-Birkenau! Veți căpăta putere în lupta cu nedreptateaRareș Bogdan. Sursa foto: Facebook/Rareș Bogdan
Europarlamentarul Partidului Popular European (PPE), Rareș Bogdan, atrage atenția, de Ziua Holocaustului, că ura naște spirale ale decăderii umane care pot fi cu greu iertate, chiar și cu îndelungă căință.

Rareș Bogdan (PPE): Holocaustul ar trebui nu doar studiat, ci mai ales priceput

Politicianul arată că societatea de astăzi, mai ales copiii și tinerii, trebuie să priceapă cum au fost posibile astfel de atrocități, pentru ca ele să nu se mai poată repeta.

„Genocidul este crimă împotriva lui Dumnezeu”, spune politicianul român.

„Cel în urma căruia 6 milioane de femei, bărbați, copii evrei au fost uciși de naziști în lagărele morții sau prin împușcare în gropi comune, lângă satele și orașele lor, între anii 1941 - 1945, ar trebui nu doar studiat la școală, ci mai ales priceput”, adaugă Rareș Bogdan.

Traian Băsescu își recâștigă privilegiile de fost președinte, retrase după verdictul de colaborator al Securității
Traian Băsescu își recâștigă privilegiile de fost președinte, retrase după verdictul de colaborator al Securității
Ce psalm este folositor în cazul durerilor de dinți și de oase
Ce psalm este folositor în cazul durerilor de dinți și de oase

Dovezile atrocităților de la Auschwitz-Birkenau, cumplite pentru orice minte

Europarlamentarul PPE explică felul în care ura poate crește în mintea umană până la nivelul în care actele celui afectat devin aproape de neiertat.

„Copiii trebuie să înțeleagă de mici că ura naște spirale ale decăderii umane pentru care greu poți obține iertare, chiar și cu îndelungă căință”, avertizează politicianul PNL.

„Pe 27 ianuarie a fost eliberat lagărul de la Auschwitz-Birkenau. Mai erau 7000 de supraviețuitori, bolnavi, slăbiți, niște umbre. Dovezile atrocităților de aici sunt cumplite pentru orice minte, oricât de puternică ar fi ea”.

Rareș Bogdan: Vizitați acest loc! Veți căpăta putere în lupta cu nedreptatea

Politicianul român îi îndeamnă pe cei care au ocazia să meargă să viziteze lagărele de exterminare naziste, în care milioane de evrei au fost uciși la ordinul conducerii național-socialiste a Germaniei.

„Vizitați, dacă aveți ocazia, acest loc! Asta dacă sunteți suficient de puternici pentru a suporta durerea revărsată din ziduri. Sau mai ales dacă nu sunteți”, este îndemnul eurodeputatului PPE.

„După plânsul care prăbușește orice om descoperind cumplită pată de pe omenire, veți căpăta puterea de a lupta cu nedreptatea. Dumnezeu e bun! Fie ca El să ne dea mintea pentru a face totul ca asemenea orori să nu se mai întâmple!”, se încheie postarea eurodeputatului PPE Rareș Bogdan.

