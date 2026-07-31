Compania Națională de Căi Ferate CFR SA a făcut un nou pas în proiectul de modernizare a magistralei feroviare Craiova – Drobeta-Turnu Severin – Caransebeș, prin semnarea contractului de consultanță și supervizare pentru Lotul 5, care cuprinde tronsonul dintre Băile Herculane și Punctul de Oprire Nou Poarta.

Contractul, în valoare de 18.643.177,67 lei fără TVA, a fost atribuit unei asocieri alcătuite din ISPCF SA, TPF Inginerie SRL și VIO-TOP SRL, liderul consorțiului fiind ISPCF SA.

Potrivit CFR SA, consultantul va avea rolul de a urmări întregul proces de implementare a investiției, de la etapa de proiectare până la finalizarea perioadei de garanție. Printre atribuțiile acestuia se numără verificarea respectării soluțiilor tehnice, monitorizarea calității lucrărilor, supravegherea execuției și urmărirea remedierii eventualelor defecte apărute după recepția investiției.

Durata totală a contractului este de 183 de luni și acoperă toate etapele proiectului. Calendarul include 12 luni pentru proiectare, 48 de luni dedicate execuției lucrărilor, 120 de luni pentru perioada de garanție și notificarea eventualelor deficiențe, precum și încă trei luni pentru închiderea administrativă a contractului.

Finanțarea este asigurată prin Programul Transport 2021–2027.

Modernizarea acestui sector feroviar face parte din proiectele strategice prin care România urmărește creșterea capacității infrastructurii de transport și integrarea rețelei naționale în coridoarele europene de mobilitate. Lucrările vizează aducerea liniei la standardele europene de interoperabilitate, atât din punct de vedere al infrastructurii, cât și al sistemelor de comandă și control al traficului.

Tronsonul va beneficia de o cale ferată electrificată la 25 kV și 50 Hz, simplă sau dublă, în funcție de configurația traseului. De asemenea, vor fi instalate sisteme moderne de centralizare electronică și electrodinamică, iar circulația trenurilor va fi gestionată prin sistemul european ERTMS Nivel 2, utilizat pe principalele coridoare feroviare ale Uniunii Europene pentru creșterea siguranței și eficienței traficului.

Investiția include și lucrări de mare complexitate inginerească. Tunelul Rachitoberg va fi modernizat, iar în apropiere va fi construit un nou tunel, Poarta 1, cu o lungime de 1.279 de metri. Acesta va avea o galerie unică, dimensionată pentru circulația pe două fire de cale ferată.

Proiectul mai prevede corectarea traseului pentru îmbunătățirea geometriei liniei, modernizarea instalațiilor de semnalizare și telecomunicații, refacerea sistemului de electrificare pe întregul tronson și creșterea capacității de circulație.

Totodată, vor fi reabilitate clădirile și instalațiile din stații, vor fi realizate lucrări de modernizare a fluxurilor pentru călători și vor fi instalate panouri fonoabsorbante sau alte soluții destinate reducerii zgomotului în zonele traversate de calea ferată.

După finalizarea proiectului, trenurile vor putea circula cu viteze de până la 120 km/h, iar infrastructura va respecta standardele europene privind interoperabilitatea. Linia va permite circulația trenurilor cu o sarcină maximă de 22,5 tone pe osie și cu lungimi de până la 740 de metri. În toate stațiile vor fi amenajate peroane înalte, cu o lungime de 400 de metri, adaptate cerințelor actuale privind transportul feroviar.

Reprezentanții CFR SA subliniază că modernizarea tronsonului Băile Herculane – P.O. Nou Poarta va contribui la creșterea capacității rețelei feroviare, reducerea timpilor de circulație și integrarea mai eficientă a infrastructurii românești în rețeaua europeană de transport. Compania precizează că va monitoriza permanent modul în care este derulat contractul de consultanță, pentru a se asigura că toate lucrările sunt realizate în conformitate cu cerințele tehnice, standardele de siguranță și condițiile impuse de finanțarea europeană.