Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a atribuit marți contractul pentru proiectarea și execuția unui nou tronson al drumului de mare viteză Craiova – Târgu Jiu, cunoscut și ca Autostrada Olteniei. Valoarea contractului este de 1,99 miliarde de lei, fără TVA.

Potrivit CNAIR, contractul a fost atribuit asocierii Kalyon Insaat Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi (lider) – SC MIS GRUP SRL (Turcia – România).

Semnarea contractului va putea avea loc după expirarea perioadei de depunere a eventualelor contestații sau, dacă acestea vor fi formulate, după soluționarea lor.

Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, a anunțat atribuirea contractului într-o postare publicată marți pe Facebook.

Proiectul este finanțat prin Programul Transport 2021–2027 și are un termen total de realizare de 34 de luni, din care 10 luni sunt alocate proiectării și 24 de luni execuției lucrărilor.

Tronsonul va avea o lungime de 19,25 kilometri.

Pe traseu vor fi construite 25 de structuri, inclusiv un viaduct cu o lungime de 644 de metri, considerat una dintre cele mai complexe lucrări de pe acest tronson.

Proiectul mai prevede amenajarea a două parcări de scurtă durată, fiecare dotată cu câte șase stații de încărcare pentru autoturisme electrice.

De asemenea, contractul include realizarea unui nod rutier care va asigura legătura cu varianta ocolitoare a municipiului Târgu Jiu, precum și o descărcare provizorie, formată dintr-un drum de legătură de un kilometru și o intersecție giratorie pentru conectarea la rețeaua rutieră existentă.