O familie de origine română a parcurs aproximativ 100 de kilometri pe autostrada A21 Torino–Piacenza, în nordul Italiei, fără să își dea seama că fiul lor în vârstă de 31 de ani murise pe bancheta din spate, relatează agenția ANSA. Tragedia s-a produs duminică dimineață, 16 august, în zona provinciei Pavia.

Tânărul călătorea împreună cu părinții, care mergeau spre Torino. Tatăl se afla la volan, mama pe scaunul din dreapta, iar fiul pe bancheta din spate. Părinții au crezut inițial că acesta doarme și au continuat deplasarea.

Potrivit informațiilor publicate de presa italiană, cei doi părinți au încercat în repetate rânduri să își trezească fiul, însă nu au primit niciun răspuns.

După aproximativ 100 de kilometri, tatăl a oprit mașina într-o zonă de servicii situată între ieșirile Casteggio și Voghera. Atunci cei doi au constatat că tânărul nu mai răspundea și își pierduse cunoștința.

Familia le-a spus ulterior salvatorilor că fiul rostise ultimele cuvinte cu aproximativ 100 de kilometri înainte de oprirea mașinii. Potrivit informațiilor transmise serviciului de urgență, tânărul avea antecedente de probleme cardiace ușoare.

Părinții au solicitat intervenția serviciului italian de urgență 118 în jurul orei 7:30. Echipajul medical a ajuns în scurt timp la locul opririi, însă nu a mai putut face nimic pentru tânărul de 31 de ani și a constatat decesul.

Presa italiană relatează că decesul ar fi survenit în urma unui malore, termen folosit în acest caz pentru un episod medical brusc. Corriere della Sera menționează un posibil atac cardiac, în contextul problemelor cardiace despre care familia le-a spus medicilor. Informațiile disponibile public nu indică însă, la acest moment, o cauză medicală definitivă stabilită printr-o examinare medico-legală.

Incidentul a avut loc pe autostrada A21 Torino–Piacenza, pe sensul către Torino, în zona dintre Casteggio și Voghera, în provincia Pavia, Lombardia.

Potrivit relatărilor din presa italiană, nu a fost vorba despre un accident rutier. Tânărul a murit în timp ce se afla în mașina familiei, iar părinții au realizat situația abia după ce au oprit într-o zonă de servicii.

Cazul a fost relatat pe larg de principalele publicații italiene, printre care ANSA, Corriere della Sera, la Repubblica și La Stampa, toate publicând informații despre călătoria familiei și intervenția serviciilor medicale.

Informațiile disponibile în acest moment indică un deces provocat de un episod medical brusc. Familia le-a spus medicilor că tânărul avea probleme cardiace ușoare, iar ultimele sale cuvinte fuseseră rostite cu aproximativ 100 de kilometri înainte de momentul în care părinții au oprit mașina.

Nu sunt disponibile public, deocamdată, informații privind rezultatele unei eventuale autopsii sau ale unor investigații medicale suplimentare. Din acest motiv, cauza exactă a morții trebuie tratată cu prudență până la apariția unor concluzii oficiale.