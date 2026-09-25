Departamentul Forțelor Aeriene ale Statelor Unite (SUA) a anunțat intrarea într-o etapă crucială în modernizarea flotei sale de luptă. Armata americană a primit primele două avioane fără pilot proiectate special pentru a executa misiuni alături de aeronave cu echipaj uman, precum F-35, conform Mediafax.

Cele două drone autonome, denumite YFQ-44A Fury și YFQ-42A Vengeance, au fost dezvoltate de companiile din industria de apărare Anduril și General Atomics. Prototipurile au fost livrate la Baza Aeriană Creech din statul Nevada, unde specialiștii militari vor începe evaluările practice privind integrarea lor tactică pe câmpul de luptă.

Proiectul amintește inevitabil de producția cinematografică „Stealth” din 2005, unde figura EDI, un avion de vânătoare dirijat de inteligență artificială care opera alături de piloți militari înainte de a prelua controlul total asupra deciziilor. La mai bine de două decenii de la lansarea acelui film, armata americană pune în practică un concept similar, dar cu măsuri stricte de siguranță.

Spre deosebire de ficțiunea din filme, aeronavele Fury și Vengeance funcționează pe baza unor sisteme semi-autonome. Ele reprezintă elementul central al programului Collaborative Combat Aircraft (CCA), o inițiativă prin care SUA dezvoltă aparate de zbor capabile să transporte senzori avansați și armament, zburând în formație cu avioanele pilotate F-35 sau cu viitorul model F-47.

Din punct de vedere al dimensiunilor, modelul Fury are aproximativ jumătate din mărimea unui F-16. Din perspectiva costurilor, fiecare unitate din noua generație este estimată la doar o treime din prețul de producție al unui F-35A.

Procesul de livrare la Baza Creech s-a desfășurat treptat: Fury a fost predat unității experimentale în luna august, în timp ce Vengeance a sosit în septembrie. Personalul militar a început deja operarea unuia dintre aparate, iar faza următoare prevede executarea unor misiuni simulate comune în spații aeriene cu grad ridicat de risc.

Pregătirile operative sunt deja într-un stadiu avansat. În cadrul unui exercițiu cu muniție reală, prototipul Fury a executat cu succes lansarea unei rachete aer-aer de tip AIM-120, folosită pentru neutralizarea țintelor aeriene.

Un alt obiectiv strategic urmărit în cadrul testelor este capacitatea de dislocare rapidă. Armata verifică dacă echipe reduse de militari pot lansa și recupera aceste aeronave din locații improvizate sau din baze de dimensiuni mici, fără a fi dependente de infrastructura complexă a unei baze aeriene obișnuite.

Parteneriatul cu dezvoltatorii Anduril și General Atomics a fost stabilit în anul 2024 pentru fabricarea primelor prototipuri. Modelul Vengeance a efectuat primul zbor de probă în august 2025, urmat de Fury în octombrie 2025.

În iunie 2026, conducerea Forțelor Aeriene americane a luat decizia de a introduce ambele modele în linia de producție, renunțând la ideea de a desemna un singur câștigător. În prezent, ambele companii au demarat deja procesul de fabricație.

Proiecțiile strategice arată că Statele Unite intenționează să introducă în dotare peste 150 de astfel de aparate de luptă până la sfârșitul acestui deceniu. Pentru anul fiscal 2027, au fost solicitate fonduri substanțiale: aproximativ un miliard de dolari destinați achizițiilor directe și alte 1,4 miliarde de dolari alocați pentru dezvoltarea continuă a programului CCA. Detaliile financiare privind valoarea exactă a contractelor individuale și prețul per unitate nu au fost date publicității.