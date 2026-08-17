Împrumutul României trece de CCR. Judecătorii resping sesizarea AUR și SOS România

Curtea Constituțională (CCR) a respins luni, în unanimitate, sesizarea depusă de parlamentari AUR și SOS România împotriva legii prin care România ratifică acordul de împrumut încheiat cu Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Judecătorii au stabilit că actul normativ este constituțional și că procedura de adoptare a respectat cerințele prevăzute de Constituție.

Acordul de împrumut, denumit „Primul împrumut pentru politici de dezvoltare în domeniul fiscal şi creştere economică”, a fost semnat la Washington, la 16 aprilie 2026.

Curtea Constituțională a stabilit că procedura legislativă prin care a fost adoptată legea a respectat Constituția.

Judecătorii au reținut că a fost solicitat avizul Consiliului Legislativ și că Guvernului i-au fost cerute atât punctul de vedere asupra inițiativei legislative, cât și fișa financiară aferentă.

”Potrivit jurisprudenţei Curţii, este suficient să se facă dovada solicitării fişei financiare şi a informării Guvernului, netransmiterea acestora de către autoritatea competentă neputând constitui un impediment în continuarea procedurii de legiferare a actului normativ”, subliniază Curtea într-un comunicat.

CCR a menționat că Guvernul aprobase anterior, prin memorandum, negocierea și semnarea acordului de împrumut.

În plus, ministrul Finanțelor a semnat direct documentul, elemente pe care Curtea le-a considerat relevante pentru a demonstra că Executivul cunoștea conținutul financiar al legii.

CCR menţionează că ”Guvernul a aprobat el însuşi, prin Memorandum, negocierea şi semnarea Acordului de împrumut, iar ministrul finanţelor a semnat direct instrumentul, iar acestea sunt elemente esenţiale care indică o cunoaştere instituţională deplină a conţinutului financiar al legii de ratificare.

Curtea a analizat și argumentele prin care autorii sesizării au preluat unele observații formulate de Consiliul Legislativ.

Judecătorii au stabilit însă că acestea nu au fost asumate și motivate ca veritabile critici de neconstituționalitate.

”Criticile autorilor obiecţiei de neconstituţionalitate, prin care au fost preluate unele observaţii formulate de Consiliul Legislativ prin avizul consultativ transmis în procedura legislativă, nefiind nici însuşite şi nici motivate de autori ca şi critici de neconstituţionalitate extrinsecă, nu îndeplinesc condiţiile de admisibilitate, nefiind veritabile critici de neconstituţionalitate”, subliniază CCR.

Decizia Curții Constituționale este definitivă și general obligatorie.