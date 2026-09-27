Cum se împrumută statul român de la populație

Statul român încearcă să atragă o parte tot mai mare din economiile populației către titlurile de stat, iar una dintre metodele folosite este acordarea unor condiții preferențiale donatorilor de sânge. Bloomberg a inclus programul românesc într-o analiză despre strategiile prin care guvernele caută noi surse de finanțare într-o perioadă marcată de niveluri ridicate ale datoriei publice.

Donatorii de sânge pot cumpăra anumite emisiuni de titluri de stat FIDELIS cu dobânzi mai mari decât cele disponibile celorlalți investitori individuali. Potrivit datelor citate de publicația americană, programul a atras aproximativ 2,8 miliarde de lei de la începutul anului 2025.

„Confruntate cu poveri mari ale datoriilor, guvernele din întreaga lume găsesc modalități creative de a împrumuta bani.”, scriu jurnaliștii Bloomberg.

Statul român se diferențiază prin mecanismul prin care donarea de sânge este asociată cu accesul la titluri de stat cu randamente preferențiale. Ionuț Nedelea, manager de proiect în vârstă de 46 de ani, se numără printre cei care folosesc acest mecanism.

El donează sânge de câteva ori pe an, iar certificatul obținut îi permite ulterior să cumpere obligațiuni guvernamentale în condiții mai avantajoase. Titlurile destinate donatorilor au oferit dobânzi de peste 7%, cu aproximativ un punct procentual peste randamentul disponibil pentru majoritatea investitorilor individuali.

„S-ar putea să pierdeți jumătate de zi pentru donația propriu-zisă”, a spus Nedelea, „dar, evident, merită.”

Programul există din 2023, când Ministerul Finanțelor a introdus în cadrul FIDELIS tranșe speciale pentru donatorii de sânge. În primul an, acestea au atras aproximativ 641 de milioane de lei.

Bloomberg arată că investitorii individuali au devenit o sursă tot mai importantă de finanțare pentru statul român.

Programul destinat populației, inclusiv componenta pentru donatorii de sânge, a atras aproximativ 2,8 miliarde de lei de la începutul anului 2025.

Finanțarea atrasă de la persoanele fizice ajunge să acopere aproape o cincime din necesarul total de împrumuturi al Guvernului.

Ministerul Finanțelor utilizează de mai mulți ani programele FIDELIS și TEZAUR pentru a atrage economiile populației către titlurile de stat.

România nu este singura țară care încearcă să atragă mai mulți investitori individuali. Creșterea datoriei publice în numeroase economii a determinat guvernele să caute surse suplimentare de finanțare, iar economiile gospodăriilor au devenit una dintre variante.

„Fiecare contribuție ajută”, a declarat Moritz Kraemer, economist-șef la Landesbank Baden-Wuerttemberg și fost director de rating la S&P Global.

Investitorii individuali pot avea și un avantaj pentru stat. Aceștia tind să păstreze obligațiunile până la maturitate, spre deosebire de unele fonduri și instituții financiare care pot vinde rapid activele în perioade de instabilitate.

Și Japonia încearcă să direcționeze o parte mai mare din economiile populației către datoria publică.

Între aprilie și septembrie, investitorii individuali au cumpărat obligațiuni guvernamentale japoneze în valoare de 5,14 trilioane de yeni, echivalentul a aproximativ 33 de miliarde de dolari.

Suma este cu 84% mai mare decât cea înregistrată în aceeași perioadă a anului precedent.

Japonia utilizează de mai mulți ani campanii de promovare pentru obligațiunile destinate populației, inclusiv personaje de desene animate și alte forme de marketing.

Datele OCDE arată că gospodăriile au ajuns să dețină 11% din datoria publică în 2024 în țările monitorizate.

Ponderea este de peste două ori mai mare față de nivelul din 2021. Șase state au lansat noi titluri destinate investitorilor individuali în perioada de un an până în octombrie 2025, iar alte șase aveau în plan măsuri similare.

Pentru populație, dobânzile mai ridicate pot face obligațiunile mai atractive, în timp ce pentru guverne avantajul îl reprezintă extinderea bazei de finanțare.

Atragerea populației către titlurile de stat nu este însă lipsită de dezavantaje. Guvernele trebuie uneori să ofere dobânzi mai mari sau facilități fiscale pentru a face obligațiunile atractive, ceea ce poate crește costurile de finanțare.

„Nu mi se pare că merită. Nu mai este o sursă ieftină de datorii”, a spus Sunil Krishnan, șeful diviziei multi-active de la Aviva Investors.

Un alt efect poate apărea în sistemul bancar. Dacă populația transferă sume importante din depozite către titluri de stat, băncile pot pierde o parte din fondurile atrase prin depozite.

Impactul depinde însă de dimensiunea transferurilor și de structura sistemului financiar.

Pentru autoritățile române, componenta destinată donatorilor nu urmărește doar finanțarea datoriei publice. Ștefan Nanu, șeful Trezoreriei, a afirmat că avantajul acordat prin dobânda suplimentară are și un obiectiv social.

„Scopul nostru nu este să-i îmbogățim pe unii oameni, ci să sprijinim donarea de sânge”, a spus Nanu pentru Bloomberg.

Programul a început în 2023, în cadrul unei campanii asociate unui post de radio rock, iar mecanismul a beneficiat ulterior și de promovare în mass-media. Laviniu Beze, președintele unei asociații românești a comercianților cu amănuntul, donează sânge de aproximativ patru ori pe an și cumpără ulterior obligațiuni.

Titlurile de stat reprezintă în prezent aproximativ 40% din portofoliul său.

„Am tradingul în sânge. Ca investitor, chiar dacă primești un punct procentual în plus, bineînțeles că trebuie să-l folosești.”, a spus Beze.