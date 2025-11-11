Titluri de stat Tezaur, ediția noiembrie 2025. Cele mai importante informații și dobânzile neimpozabile acordate

Luni, Ministerul Finanțelor a anunțat lansarea celei de-a unsprezecea ediții a programului de titluri de stat Tezaur 2025, oferind dobânzi neimpozabile de până la 7,60%.

Între 10 noiembrie și 5 decembrie 2025, românii vor putea investi în titluri de stat Tezaur cu scadențe la 1, 3 sau 5 ani, cu rate anuale ale dobânzii de 6,70%, 7,15% și, respectiv, 7,60%. Veniturile obținute sunt neimpozabile. Titlurile de stat au valoarea nominală de un leu și sunt emise în formă dematerializată. Aici puteți găsi ghidul oficial.

Între 10 noiembrie și 3 decembrie 2025 prin platforma Ghișeul.ro, sau între 10 noiembrie și 4 decembrie 2025 online de către persoanele înregistrate în SPV pentru titluri emise prin unitățile Trezoreriei Statului.

Operațiunile online includ deschiderea unui cont de subscriere pe numele investitorului la o unitate a Trezoreriei Statului selectată, subscrierea la titlurile de stat Tezaur și transferul sumelor din contul de subscriere al investitorului în contul bancar. Consultați Ghidul Tezaur online și Tezaur online pentru mai multe detalii privind subscrierile online.

De asemenea, puteți achiziționa titluri între 10 noiembrie și 5 decembrie 2025 la sediile unităților Trezoreriei Statului, sau între 10 noiembrie și 4 decembrie 2025 în mediul urban și între 10 noiembrie și 3 decembrie 2025 în mediul rural prin subunitățile poștale ale C.N. Poșta Română S.A.

Veniturile din investițiile în titluri de stat emise de Ministerul Finanțelor sunt scutite de impozit. Dobânda este anuală și se plătește la datele prevăzute în prospectul de emisiune.

În plus, titlurile de stat emise în cadrul Programului Tezaur sunt transferabile și pot fi răscumpărate anticipat. De asemenea, investitorii pot efectua una sau mai multe subscrieri în cadrul unei emisiuni.

Investitorii pot anula subscrierile efectuate în perioada de subscriere prin depunerea unei cereri. Sunt eligibile persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani la data subscrierii. Prospectul de emisiune și eventualele amendamente sunt publicate în secțiunea Titluri de Stat și pe site-ul C.N. Poșta Română S.A.

Începând din martie 2025, Ministerul Finanțelor va lansa o ediție care va permite cetățenilor români cu cont pe Ghișeul.ro și card de debit să cumpere titluri de stat online.

Ministerul Finanțelor a publicat, de asemenea, un ghid privind transferul fondurilor din contul de subscriere Tezaur în contul bancar personal.