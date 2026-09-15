Numărul persoanelor cu vârsta de cel puțin 100 de ani din Japonia a depășit pentru prima dată pragul de 100.000, ajungând la 107.677 la 1 septembrie, potrivit datelor publicate marți de Ministerul Sănătății, potrivit The Japan Post. Recordul vine în contextul în care țara se confruntă simultan cu scăderea natalității și cu accelerarea îmbătrânirii populației.

Datele au fost publicate înaintea sărbătorii anuale „Respectul pentru persoanele în vârstă”, celebrată în Japonia săptămâna viitoare. Aproximativ 90% dintre persoanele care au împlinit cel puțin 100 de ani sunt femei, potrivit ministerului.

Japonia înregistrează în acest an un nou record în ceea ce privește numărul centenarilor. Cele 107.677 de persoane cu vârsta de cel puțin 100 de ani reprezintă cea mai mare valoare de la începutul colectării acestor statistici, în 1963.

Numărul centenarilor a crescut pentru al 56-lea an consecutiv, ceea ce reflectă una dintre cele mai importante caracteristici ale evoluției demografice a Japoniei: creșterea longevității într-o societate în care numărul nașterilor continuă să scadă.

Majoritatea centenarilor sunt femei. Potrivit Ministerului Sănătății, aproximativ nouă din zece persoane care au cel puțin 100 de ani aparțin acestei categorii.

Fenomenul este legat de transformările demografice profunde prin care trece Japonia în ultimele decenii. Speranța de viață ridicată și sistemul medical dezvoltat au contribuit la creșterea numărului persoanelor care ajung la vârste foarte înaintate.

Îmbătrânirea populației este cu atât mai importantă în Japonia cu cât țara are una dintre cele mai ridicate vârste mediane din lume.

Potrivit datelor Băncii Mondiale, vârsta mediană a populației japoneze este de aproximativ 49,9 ani, Japonia fiind depășită la acest capitol doar de Monaco.

În același timp, structura populației se modifică rapid. Ponderea persoanelor vârstnice crește, în timp ce generațiile tinere sunt tot mai reduse numeric.

Această schimbare pune presiune asupra serviciilor medicale, sistemului de pensii și altor componente ale protecției sociale. În plus, un număr mai mare de persoane aflate la vârste înaintate înseamnă o nevoie crescută de servicii de îngrijire pe termen lung.

Creșterea numărului centenarilor are loc în paralel cu o evoluție opusă în ceea ce privește natalitatea.

Datele publicate de autoritățile japoneze în iunie au arătat că numărul nașterilor a scăzut din nou în anul precedent, atingând un nou minim istoric.

Declinul natalității este una dintre principalele componente ale crizei demografice japoneze. Cu mai puțini copii și tineri care intră pe piața muncii și cu un număr tot mai mare de persoane vârstnice, raportul dintre populația activă și cea dependentă se modifică.

Japonia este a patra economie a lumii și se confruntă deja cu efectele acestei schimbări. Printre consecințe se numără deficitul de forță de muncă, presiunea tot mai mare asupra cheltuielilor sociale și reducerea bazei de impozitare.

Evoluția demografică reprezintă o problemă structurală pentru Japonia. Un număr mai mic de persoane aflate la vârsta activă înseamnă dificultăți pentru companii în recrutarea angajaților, în special în domenii care necesită personal numeros.

În același timp, cheltuielile publice pentru pensii, sănătate și îngrijirea persoanelor vârstnice sunt influențate de creșterea populației de vârste înaintate.

Recordul de peste 100.000 de centenari este, astfel, mai mult decât o statistică demografică. El evidențiază simultan succesul Japoniei în ceea ce privește longevitatea și amploarea transformării structurii sale populaționale.